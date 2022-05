Juventus, che dopo una stagione insufficiente (la prima da "zero tituli" dopo un decennio), secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ripartirà dagli Stati Uniti a giugno/luglio. Una sorta di remake della International Champions Cup disputata tra il 2013 e 2019, con Barcellona e Real Madrid quasi sicure della loro presenza (ma non è escluso che partecipino altre squadre di caratura internazionale). Ancora da decidere la sede del ritorno oltreoceano per la prima volta dopo lo scoppio della pandemia Covid, al momento Los Angeles e Dallas sembrano partire in pole position rispetto alle altre città. Mentre la Serie A sta per emettere gli ultimi verdetti, con l'attesissima lotta Scudetto nei 90 minuti finali tra Milan e Inter più la battaglia per non retrocedere tra Salernitana e Cagliari, molte altre squadre del campionato italiano sono già proiettate sulla prossima stagione, pianificando i prossimi impegni estivi. Tra queste anche la, che dopo una stagione insufficiente (la prima da "zero tituli" dopo un decennio), secondo quanto riportato dallaa giugno/luglio. Una sorta di remake della International Champions Cup disputata tra il 2013 e 2019, con(ma non è escluso che partecipino altre squadre di caratura internazionale). Ancora da decidere la sede del ritorno oltreoceano per la prima volta dopo lo scoppio della pandemia Covid, al momento Los Angeles e Dallas sembrano partire in pole position rispetto alle altre città.

Juventus, Barcellona e Real Madrid. Ancora loro, le tre fondatrici della tanto chiacchierata Superlega che finora ha soltanto sbattuto contro il muro di UEFA e dei tifosi senza materializzarsi. Ma si sa che i tre club non si sono dati per persi dopo il primo tentativo fallimentare. In passato, tornei precampionato sulla falsa riga di quello citato in precedenza si sono rivelati da laboratorio per la progettazione di una fantomatica alternativa alla Champions League. In cantiere potrebbe esserci qualche nuovo progetto?

