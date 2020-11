“Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 del calciatore dell’U23 Raffaele Alcibiade. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra è entrato in isolamento fiduciario ed è stato sottoposto a nuovo ciclo di tamponi in vista della gara di questa sera a Livorno che hanno dato tutti esito negativo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.

Brutte notizie per la Juventus Under 23: il club bianconero ha comunicato, attraverso il proprio sito ufficiale, la positività al Covid-19 del calciatore Raffaele Alcibiade. Tutta la squadra guidata da Lamberto Zauli è, dunque, in isolamento fiduciario. Questo il testo del comunicato

Oggi la squadra doveva scendere in campo alle 20.45 per un match valido per la 4a giornata di Serie C.

