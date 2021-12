Alle ore 21:00, all'Allianz Stadium di Torino, la Juventus Women sfida il Servette per conquistare, per la prima volta, i quarti di finale di Women's Champions League. Per rendere il sogno realizzabile basterà battere le campionesse di Svizzera, ultime in classifica con 0 punti. Il pronostico è tutto a favore delle bianconere, che hanno vinto il match di andata per 3-0 con le reti di Arianna Caruso, Lina Hurtig e Valentina Cernoia.

Ad

La Juventus Women è attualmente al secondo posto nel girone A: il Chelsea al comando con 11 punti, seguono le bianconere e il Wolfsburg a pari punti con 8 e fanalino di coda il Servette con zero. Con una vittoria è qualificazione aritmetica ai quarti, indipendentemente dal risultato in Germania. In caso di successo delle tedesche, oltre a quello delle ragazze di Montemurro, al 90' ci sarebbero tre squadre a 11 punti: la classifica avulsa premierebbe la Juve e il Wolfsburg, ma solo in caso di vittoria con almeno due gol di scarto (con un gol di scarto passa il Chelsea anche in caso di KO). Nell'ipotesi remota di pareggio della Wolfsburg e della Juve passerebbero le bianconere grazie agli scontri diretti.

Calciomercato Napoli, Manolas ai saluti: ha già svolto le visite con l'Olympiacos 2 ORE FA

In caso di passaggio, i sorteggi dei quarti di finale - che si disputeranno a marzo - saranno il 20 dicembre alle ore 13:00. La finale di Women’s Champions League in questa stagione si disputerà proprio all’Allianz Stadium di Torino. Lo stesso luogo in cui questa sera le bianconere sono chiamate a scrivere la storia raggiungendo per la prima volta questo traguardo ed entrando tra le migliori otto d’Europa.

Bonucci: "La Juventus non merita certe sconfitte"

Premier League Tottenham, 3° match rinviato per Covid: Premier in ginocchio 3 ORE FA