Giornata di rientri dalle vacanze in casa Juventus, dove alla Continassa si inizia a preparare la nuova stagione con i primi allenamenti in vista della tournée di fine luglio negli Stati Uniti - i bianconeri sfideranno Real Madrid e Barcellona al Soccer Champions Tour - e dell'inizio del campionato in anticipo rispetto al solito, con l'esordio in Serie A a Ferragosto in casa contro il Sassuolo.

posticipare il proprio rientro anche Dusan Vlahovic per motivi fisici. Come riportato da Repubblica, l'attaccante serbo infatti è ancora alle prese con la pubalgia che lo ha colpito nel finale di stagione e gli ha Il club bianconero però non riabbraccerà tutta la squadra al primo allenamento, anzi, restano numerose le defezioni, con soli quattordici giocatori attesi nella prima giornata dopo la pausa. Oltre agli uomini impegnati con le nazionali fino a giugno, ai quali sono state prolungate le "ferie", ha deciso diper motivi fisici. Come riportato da, l'attaccante serbo infatti è ancora alle prese con lache lo ha colpito nel finale di stagione e gli ha impedito di rispondere alla convocazione in nazionale . Il suo programma di recupero in Serbia non è ancora terminato, così il nuovo numero 9 della Juventus preferisce rimanere a Belgrado qualche giorno in più insieme al suo personal trainer per farsi trovare subito pronto alla corte di Allegri.

Ad

Calciomercato Zaniolo, torna il prestito oneroso ma la Roma esita UN' ORA FA

Non dovrebbe comunque mancare molto al ritorno di Vlahovic a Torino, questione di pochi giorni in più rispetto alle attese: il 10 luglio sono in programma le visite mediche dell'intera squadra e per quella data l'attaccante serbo dovrebbe esserci.

Allegri: "Vlahovic? Alla Juve la palla pesa di più, contento dell'impatto"

Serie A Roma, José Mourinho is back: "Mercato? Parliamo il 13 agosto" 11 ORE FA