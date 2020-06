L'annuncio di Unzuè, ex portiere del Barcellona: "Ho la SLA, voglio combattere e aiutare la ricerca"

Juan Carlos Unzue during La Liga match between F.C. Barcelona v Real Sociedad, in Barcelona, on April 15, 2017

Il 53enne, oggi allenatore, ha rivelato la sua malattia nella sede dei blaugrana. "Non allenerò più. Ho firmato per una squadra piccola però molto impegnata, quella dei pazienti della Sla"

L'annuncio di Juan Carlos Unzuè è di quelli che lasciano di sasso: l'ex portiere del Barcellona ha la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. La rivelazione è arrivata da parte del 53enne in una conferenza stampa ospitata dalla società blaugrana e presentata dal presidente Bartomeu. Unzuè ha spiegato i motivi della sua decisione di rendere pubblica la sua condizione di salute.

L'ho fatto per due motivi: Il primo è personale, preferisco che amici e conoscenti sappiano la cosa ascoltando la mia voce alla radio e siano così più tranquilli. Posso dir loro che sto bene, che sono forte mentalmente e per questo ho deciso di condividere questa cosa. Il secondo motivo è più generale: in questi mesi ho potuto toccare con mano la scarsa visibilità di cui gode questa malattia, la grande sofferenza dei pazienti e la loro difficoltà per vivere in maniera degna e la mancanza di mezzi per la ricerca. Spero con questa apparizione di poter dare una mano.

All'annuncio erano presenti il fratello, Luis Enrique e una delegazione del Barcellona comprendente l'allenatore Quique Setien, Piquè, Sergi Roberto e Jordi Alba. Unzuè ha svelato i suoi programmi per il prossimo futuro. "Non allenerò più. Ho firmato per una squadra piccola però molto impegnata, quella dei pazienti della Sla. Purtroppo avrò un sacco di compagni e compagne: siamo circa 4000 e purtroppo il mercato è attivissimo, ogni giorno prendiamo 3 o 4 facce nuove e disgraziatamente ne perdiamo altrettante, vittime della Sla". Un impegno che non vuole essere solo calcistico ma anche in prima linea contro al stessa malattia. "Mi piacerebbe poter dare una mano a migliorare la qualità della vita dei pazienti e a rimediare fondi per la ricerca nella speranza di trovare una cura per questa malattia. Cura che al momento non esiste, ci sono solo delle pasticche che rallentano il processo degenerativo. Vi ricordo che questa domenica, il 21 giugno, è la giornata mondiale della Sla, stiamo invitando tutti a sensibilizzare la gente il più possibile".

Unzuè ha giocato dal 1986 al 2003 con le maglie di Osasuna, Barcellona, Siviglia, Tenerife e Real Oviedo. In seguito è tornato in blaugrana come allenatore dei portieri con Rijkaard, Guardiola e Luis Enrique mentre al Celta e al Girona è stato anche primo allenatore.

