L'appello di Totti: "Ho perso il Rolex, se lo trovate vengo io a prenderlo"

Il capitano storico della Roma si affida a una Instagram Story per recuperare il suo prezioso oggetto.

Francesco Totti si affida ai social network per rientrare in possesso del Rolex perduto.

“Ragazzi ho perso il mio orologio a cui ero molto legato e con il quale ho condiviso tutta la mia carriera. Mi rivolgo a tutti voi nella speranza che possiate trovarlo. So che è quasi impossibile ma tentar non nuoce. Si tratta di un Daytona acciaio con quadrante bianco e nel cinturino ha due placchette con la lettera C (Cristian e Chanel). Vi ringrazio in anticipo e vi lascio un recapito: 348 8888940. Verrò io di persona a prenderlo“.

Il messaggio, apparso in una story su Instagram, riguarda il Rolex Daytona: subito condiviso dalla moglie Ilary Blasi raggiungerà certamente migliaia, anzi milioni di persone. Chissà se Totti sarà fortunato?

