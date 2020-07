L'Empoli affonda e aggancia la Salernitana; fondamentale balzo-salvezza del Venezia

Terzultimo turno dalle mille emozioni in Serie B: l'Empoli affonda a domicilio (2-4) e aggancia la Salernitana con doppio Bajrami, perla di Ciciretti e acuto di Mancuso. Fondamentale balzo-salvezza del Venezia, che batte di misura e inguaia la Juve Stabia, avvicinata da Cosenza e Trapani. Il Perugia, dopo l'esonero di Cosmi per il rientro di Oddo, vince a Chiavari. Si torna in campo lunedì 27.

I risultati della 36a giornata

Livorno-Crotone 1-5 [12' Trovato (L), 31' Zanellato (C), 35' e 59' rig. Simy (C), 40' Gerbo (C), 55' Molina (C)]

Ascoli-Pordenone 2-2 [1' Bocalon (P), 22' Pobega (P), 44' e 46' Ninkovic (A)]

Chievo-Cittadella 4-1 [11' Panico (Ci). 42' Rigione (Ch), 45'+1 Vignato (Ch), 64' Di Noia (Ch), 76' Djordjevic (Ch)]

Cosenza-Pisa 2-1 [28' Carretta (C), 77' De Vitis (P), 93' Asencio (C)]

Cremonese-Spezia 0-0

Frosinone-Benevento 2-3 [7' Di Serio (B), 30' Brighenti (F), 38' Caldirola (B), 40' Tello (B), 59' Dionisi (F)]

Salernitana-Empoli 2-4 [24' Gondo (S), 28' e 40' Bajrami (E), 43' Ciciretti (E), 58' rig. Djuric (C), 85' Mancuso (E)]

Trapani-Pescara 1-0 [13' Luperini (T)]

Venezia-Juve Stabia 1-0 [45'+2 Maleh (V)]

Virtus Entella-Perugia 0-2 [35' Iemmello (P), 44' Buonaiuto (P)]

La classifica dopo la 36a giornata

Match of the day: Frosinone-Benevento 2-3

Bellissima vittoria allo "Stirpe" di un Benevento famelico, che non si accontenta mai. Di contro, un Frosinone di Nesta in caduta libera e che, ora, conserva solo 3 punti di vantaggio dal 9° posto. A due giornate dalla fine, occorre fare attenzione. Finisce 3-2 per i campani: la nota più lieta è il primo gol tra i professionisti del giovanissimo attaccante classe 2001 Giovanni Di Serio, che al 7' stappa il match approfittando di un disastro difensivo dei padroni di casa e mandando a sedere sia il centrale difensivo Szyminski che il portiere Bardi. A nulla vale il momentaneo 1-1 di Brighenti su assist di Novakovich: l'incornata di Caldirola al 38' e l'esuberanza di Tello al 40', porta ben presto il punteggio sull'1-2. Vale solo per gli annali l'acuto al 14' della ripresa del frusinate Federico Dionisi.

Top: Venezia

Fondamentale successo per il Venezia di mister Alessio Dionisi contro la diretta concorrente Juve Stabia. Decide la contesa del Penzo, la girata mancina a fine primo tempo del centrocampista classe '98 di Castel San Pietro Terme Youssef Maleh, al suo primo centro in Serie B, abile ad insaccare sul suggerimento dell'ex Vojvodina Novi Sad Ivan Lakicevic. Basta questo agli arancioneroverdi per tirarsi fuori dalla lotta per non retrocedere attraccando la metà classifica a 47 punti e inguaiando le Vespe, a quota 41 e pericolosamente avvicinata da Cosenza e Trapani, grazie alle vittorie di misura contro Pisa (in extremis col gol dell'ex al 93' Raul Asencio, che si commuove a fine partita) e Pescara.

Flop: Salernitana

Crollo della Salernitana di mister Gian Piero Ventura dopo la bella prova di Crotone. Un 2-4 subito dall'Empoli (che si riscatta dalla sconfitta con identico risultato contro la Virtus Entella), spietato in zona gol. Eppure sono proprio i campani ad andare in vantaggio al 24' col tocco morbido del solito Cedric Gondo, ben servito in profondità da Akpa-Akpro. Poi è solo Empoli: doppietta del giovane Bajrami (con Micai dai guantoni bucati) e, in mezzo, la straordinaria punizione di Amato Ciciretti, che sguinzaglia il suo mancino micidiale. Nel secondo tempo, Djuric prova ad accorciare le distanze dal dischetto, ma - all'85' - il tiro sporco ma vincente di Mancuso, cala il poker per la formazione di Pasquale Marino, che aggancia la Salernitana al 7° posto proprio a 51 punti e in vantaggio - quindi - negli scontri diretti.

Il consiglio per gli acquisti: Mattia Trovato (Livorno)

In una stagione disastrosa riassunta, in qualche modo, dall'1-5 subito all'Ardenza da un Crotone che, grazie a questo roboante risultato, sale matematicamente in Serie A, almeno una piccola soddisfazione in casa Livorno. Il gol del giovane laterale offensivo classe 1998 (all'occorrenza mezzala) Mattia Trovato, che porta momentaneamente avanti la compagine labronica con un piatto destro e "liftato", all'angolino, su assist di Morelli, abile ad approfittare di un'inconsueta distrazione difensiva dei pitagorici. Giusto premio per un calciatore che ha dovuto superare le sventure di un lungo infortunio: è il suo primo gol in 9 presenze in Serie B, 6 con il Livorno e tre con la precedente maglia del Cosenza.

