Brutte notizie dalla colombia per chi ha ancora nel cuore Freddy Rincon, ex giocatore del Napoli e del Real Madrid. Il colombiano, che ora ha 55 anni, era a Cali, nel suo Paese, in un'auto che ha avuto un bruttissimo impatto contro un pullman.

Era l'alba, quando al buio nei pressi dello stadio Guerrero c'è stato lo scontro e tra i quattro passeggeri dell'auto c'era anche Rincon, appunto.

L'ex giocatore, ora allenatore, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato operato per ridurre le conseguenze di un grave trauma cranico. È in terapia intensiva e in prognosi riservata.

Benché esista il video di una telecamera di un palazzo vicino e la dinamica sia chiara, non si è ancora ben ricostruito che cosa sia accaduto, né se ci fosse proprio rincon al volante.

Rincon, oltre che ex giocatore di Napoli e Real, è stato una delle colonne portanti della Nazionale colombiana degli anni '90.

