Avevamo lasciato Fernando Torres nell’Agosto del 2019 quando El Niño annunciava il suo addio al calcio giocato. Oltre 300 gol nella sua carriera, precisamente 361, tra club e Nazionale per l’attaccante spagnolo che nel suo palmarès può vantare un Mondiale, 2 Europei e 1 Champions League. A breve Torres inizierà una nuova avventura, quella da allenatore della squadra B dell’Atletico Madrid, società in cui è cresciuto e si è messo in luce. Ma l’annuncio di questa notizia è passata inverosimilmente in secondo piano perchè il ricordo che avevamo dell’ex bomber è decisamente cambiato rispetto al presente. In alcuni scatti per una presentazione social per uno sponsor l’attenzione di tutti è stata catturata dall’incredibile trasformazione fisica di Fernando Torres, passato da un fisico esile a quello di un vero e proprio culturista.