scarsa valorizzazione delle nuove leve. A conferma del trend azzurro negativo il recente studio del CIES Football Observatory sui talenti Under 21 europei: tra i migliori cento, ci sono solo due italiani. Al 26° posto Mattia Viti, difensore dell’Empoli, cresciuto nel settore giovanile del club toscano, con cui nel 2021/22 ha disputato 16 partite in Serie A e al 47° Nicolò Rovella, centrocampista della Juventus in prestito al Genoa, che in questo campionato con la maglia del Grifone ha realizzato 3 assist in 20 partite. Stop. Per quanto riguarda la Serie A c’è solo un altro giocatore tra i primi 100, ovvero Radu Dragusin, difensore centrale anche lui di proprietà della Juventus che ha giocato la prima parte del 2021/22 alla Sampdoria per poi trasferirsi sempre a titolo temporaneo alla Salernitana. La recente dolorosissima eliminazione dai playoff mondiali ha portato alla luce i tanti problemi del sistema calcio italiano . Tra tutti la. A conferma del trend azzurro negativo il recente studio delsui. Al 26° posto, difensore dell’Empoli, cresciuto nel settore giovanile del club toscano, con cui nel 2021/22 ha disputato 16 partite in Serie A e al 47°, centrocampista della Juventus in prestito al Genoa, che in questo campionato con la maglia del Grifone ha realizzato 3 assist in 20 partite. Stop. Per quanto riguarda la Serie A c’è solo un altro giocatore tra i primi 100, ovvero, difensore centrale anche lui di proprietà della Juventus che ha giocato la prima parte del 2021/22 alla Sampdoria per poi trasferirsi sempre a titolo temporaneo alla Salernitana.

I parametri dello studio

Ad

I giovani di 32 campionati europei – tra quelli che hanno giocato almeno 1.000 minuti con la loro squadra nella stagione in corso – sono stati classificati attraverso un’analisi che prende in considerazione le prestazioni dei giocatori rispetto ai compagni, il livello sportivo della squadra, nonché il livello degli avversari. Inoltre, oltre alla posizione in campo, lo studio categorizza tutti i giocatori elencati in quindici diversi profili tecnici creati sulla base di undici indicatori: sei offensivi (duelli aerei vinti in attacco, assist, cross, passaggi chiave, tiri e dribbling riusciti), quattro difensivi (duelli aerei vinti in difesa, contrasti, recuperi e intercetti) e i passaggi.

Serie A De Sciglio, insulti all'arbitro: stop di un turno e 5000 euro di multa 42 MINUTI FA

La top10 degli Under 21 secondo il CIES

1) Bukayo Saka (Arsenal)

2) Mason Greenwood (Manchester United)

3) Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld)

4) Josko Gvardiol (Lipsia)

5) Michael Olise (Crystal Palace)

6) Piero Hincapiè (Bayer Leverkusen)

7) Castello Lukeba (Lione)

8) Gonçalo Ramos (Benfica)

9) Nico Williams (Athletic Club)

10) Georginio Rutter (Hoffenheim)

Da Vieri-Totti a Immobile-Joao Pedro: Italia, che crollo in attacco!

Serie A Tegola Milan: Florenzi deve operarsi al ginocchio, stagione a rischio 2 ORE FA