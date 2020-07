L'Italia riparte il 4 settembre contro la Bosnia a Firenze, il 7 super sfida con l'Olanda

Dal nostro partner OAsport.it

Prende forma il calendario 2020 dell’Italia di Roberto Mancini, che nella stagione che prenderà il via da settembre sarà densa di impegni e non facile da gestire, visto che l’annata 2019-2020 è ancora in corso e terminerà ad agosto. Un carico di non poco conto per i giocatori. Ne dovrà tenere conto il ct, che magari cercherà anche di fare degli esperimenti in vista degli Europei itineranti del 2021.

Saranno Firenze, Amsterdam, Parma, Danzica e Milano ad ospitare le prossime gare degli azzurri che torneranno in campo tra settembre e novembre, a quasi un anno di distanza dall’ultima uscita (9-1 all’Armenia lo scorso 18 novembre a Palermo), per un vero e proprio tour de force, come detto. Gli azzurri sono attesi da 8 gare in due mesi, tra il 4 settembre e il 18 novembre, tra la nuova edizione della Nations League e due amichevoli.

Calcio Vent'anni fa Francia-Italia, finale di Euro 2000: quando Trezeguet fece piangere gli azzurri 02/07/2020 A 08:48

Gli uomini di Mancini, dunque, scenderanno in campo per la menzionata Nations League, contro la Bosnia Erzegovina venerdì 4 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e contro l’Olanda lunedì 7 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. A ottobre tre confronti: prima un’amichevole con la Moldavia mercoledì 7 ottobre allo Stadio Ennio Tardini di Parma, poi le due gare di Nations League con la Polonia domenica 11 alla Energa Arena di Danzica e con l'Olanda mercoledì 14 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Si chiude il 2020 con altre 3 gare a novembre delle quali le prime due in casa (sedi da stabilire entro la fine di questo mese): test con l’Estonia mercoledì 11 prima delle ultime due sfide che decideranno le sorti del girone di Nations League, con la Polonia domenica 15 e con la Bosnia Erzegovina mercoledì 18, come riportato dalla Figc.

Il calendario dell'Italia nel 2020

4 settembre 2020 (Nations League): Italia-Bosnia Erzegovina (ore 20.45) - Firenze

7 settembre 2020 (Nations League): Olanda-Italia (ore 20.45) - Amsterdam

7 ottobre 2020 (amichevole): Italia-Moldavia (ore 20.45) - Parma

11 ottobre 2020 (Nations League): Polonia-Italia (ore 20.45) - Danzica

14 ottobre 2020 (Nations League): Italia-Olanda (ore 20.45) - Milano

11 novembre 2020 (amichevole): Italia-Estonia (ore 20.45)

15 novembre 2020 (Nations League): Italia-Polonia (ore 20.45)

18 novembre 2020 (Nations League): Bosnia Erzegovina-Italia (ore 20.45)

Play Icon WATCH Come Mancini e Ibrahimovic: Coulibaly, tacco al volo su calcio d'angolo. Che gol! 00:00:19

Calcio Totò Schillaci torna 30 anni dopo "Notti magiche": debutto rap in un brano che ricorda Italia '90 27/06/2020 A 13:06