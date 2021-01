La Chapecoense festeggia il ritorno nella Serie A brasiliana. Battendo 2-1 il Figueirense, infatti, la squadra dello stato di Santa Catarina ha conquistato la promozione aritmetica in prima divisione cancellando così l'amara retrocessione maturata nel 2019 . La vittoria sul Figueirense consente alla formazione allenata da Umberto Louzer di essere certa del piazzamento in uno dei primi quattro posti del campionato di B che assicurano il salto di categoria.

La Chapecoense retrocede in seconda divisione, decisivo il ko col Botafogo

La Chapecoense centra il traguardo a poco più di 4 anni di distanza dalla tragedia che la colpì il 28 novembre 2016: quel giorno l'aereo su cui viaggiava la squadra precipitò a una cinquantina di chilometri da Medellin dove era diretto per disputare la finale di Copa Sudamericana contro l'Atletico Nacional. Sopravvissero solo 6 delle 77 persone che si trovavano a bordo: perse la vita la stragrande maggioranza dei giocatori. "Torniamo! Siamo in Serie A - scrive la Chapecoense sul proprio profilo Twitter -. Non è stato facile arrivare fin qui, è stato più difficile di quanto immaginassimo ma col lavoro, l'umiltà, la dedizione, l'unità e soprattutto con la Forza dall'Alto, abbiamo mantenuto la promessa".