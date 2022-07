L’11 luglio 1982, al Bernabeu, l’Italia di Enzo Bearzot batteva la Germania Ovest e L’11 luglio 2021, a Wembley, Sono capolavori legati alla sorpresa, al pronostico contro, alla volontà di rovesciare il destino. E, se vogliamo, al putiferio che li avrebbe scortati: subito fuori dall’Europeo, gli eroi di Madrid; ancora fuori dal Mondiale, i guerrieri di Londra. Non capita spesso di celebrare, nello stesso giorno, due ricorrenze così lontane fra loro e così distanti da noi., l’Italia di Enzo Bearzot batteva la Germania Ovest e si laureava campione del mondo , titolo che mancava da 44 anni. l’Italia di Roberto Mancini liquidava l’Inghilterra ai rigori e diventava regina d’Europa, a 53 dall’ultima (e unica) volta.. E, se vogliamo, al putiferio che li avrebbe scortati: subito fuori dall’Europeo, gli eroi di Madrid; ancora fuori dal Mondiale, i guerrieri di Londra.

La vigilia spagnola era stata tormentata dall’eredità che gli anni Ottanta ci avevano lasciato: attentati, tragedie, stragi, scandalo del toto-nero. Quella più recente, in compenso, era stata introdotta e condizionata dal rinvio dovuto alla pandemia: non necessariamente un handicap, a livello squisitamente sportivo, se pensiamo allo spirito di coesione e reazione. Ma quella resta una leggenda e questa «solo» un’impresa. Perché?

C’era, nelle tempeste del Novecento, una nazione contro la nazionale e non - come un’estate fa - una nazionale fusa con la nazione. E poi la metamorfosi: là, dopo la triste Vigo, vennero giustiziati, uno dietro l’altro, l’Argentina di Diego Armando Maradona, il Brasile di Zico, la Polonia di Zibì Boniek e i panzer di Kalle Rummenigge. Il massimo dei massimi. Qua, dopo le dolci notte romane, si faticò con Austria e Belgio e solo al tiebreak del dischetto si regolarono la Spagna e i sudditi di Sua maestà. Il massimo del massimo.

Sul piano tecnico non c’è invece paragone: più forti gli azzurri del Vecio, per distacco. Non a caso, il simbolo risultò Paolo Rossi, il centravanti, poi premiato «anche» con il Pallone d’oro. Mentre, parlando dei soldatini del Mancio, l’Oscar del torneo è andato al portiere, Gigio Donnarumma. Quanto al gioco, non ne farei una guerra di religione. L’1-3-4-2 della spedizione spagnola era armonico e ormonico non meno del 4-3-3 manciniano. Diversi, ripeto, gli interpreti. Penso a Marco Tardelli, a Bruno Conti, a Gaetano Scirea, battitore libero con licenza di ricamare.

Cruciale rimane il confine degli stranieri: nell’82, le frontiere erano state appena riaperte, e proprio da quella stagione si passò da uno a due per squadra. Gli italiani del terzo millennio sono ridotti a una tribù di Sioux deportati in una riserva. La sentenza Bosman del 15 dicembre 1995 ha travolto e sconvolto gli equilibri. La base sulla quale si esercitò Bearzot era infinitamente più larga di quella su cui si è applicato l’erede.

Il Paese non sterzò allora e non ha sterzato adesso. Siamo sempre i soliti opportunisti, pronti a salire sul carro se ci conviene e a mollarlo se ci fa comodo. Incarogniti dai postumi del covid, dall’aggressione russa all’Ucraina e dal teatrino della politica. E’ cambiato, e non poco, l’indotto dei media, che la tecnologia ha trasformato in un processo quotidiano. Chissà cosa avrebbero combinato, i social, se avessero potuto spaziare fra la rinuncia a Roberto Pruzzo e la bocciatura di Evaristo Beccalossi, con tanto di schiaffone del ct a una tifosa. Bearzot era il nemico numero uno, Mancini è stato l’amico numero uno. Anche questo ha contribuito a spaccare e decorare le due atmosfere, i due trionfi. Che, al netto dei gusti personali, nessuno dimenticherà.

Archiviata la sbornia di Madrid, aspettammo 24 anni per festeggiare un’altra corona, il Mondiale di Berlino, fra le scintille di Calciopoli e i falò di Marcello Lippi. Con Fabio Cannavaro e Gigi Buffon in cima al podio del Pallone d’oro. Il leader della difesa e (ancora) il portiere. Chissà quanto dovremo attendere, oggi. Victor Hugo scriveva che «la memoria è la tormentatrice dei gelosi». Non aveva tutti i torti.

Chiellini con coppa e corona: l'arrivo degli azzurri a Roma

