La folle passione segreta di Nicklas Bendtner: "Ho perso quasi 7 milioni giocando a poker"

L'attaccante danese, visto anche in Italia per qualche partita non certo indimenticabile con la Juventus, ha raccontato di essere un grandissimo appassionato di poker: la foga del gioco, però, lo ha portato a scommettere cifre enormi in gioventù, con perdite totali che sfiorano i 7 milioni di euro.

Una notte, a Londra, la situazione stava veramente per scapparmi di mano, e le cose sarebbero potute finire seriamente male - Nicklas Bendtner.

Qualche anno fa, Nicklas Bendtner è passato come un albatros sul nostro campionato vestendo la maglia della Juventus, senza reti in 9 partite. Ora, a 32 anni, è svincolato dopo aver lasciato l'FC Copenhagen a dicembre, la sua prima esperienza da professionista in patria dopo una lunga carriera all'estero. Bendtner è cresciuto nell'Arsenal e ha indossato la casacca dei Gunners per molti anni, ma è stato proprio in Inghilterra dove ha sviluppato un'insana passione per il poker che gli ha fatto perdere, nel corso degli anni, cifre pazzesche.

Bendtner ha raccontato la sua esperienza nel corso del reality televisivo "Bendtner e Philine", in cui è protagonista assieme alla bellissima fidanzata Philine Roepstorff, un personaggio tv molto famoso in Danimarca.

"Ho perso tanti soldi. Una cifra veramente irreale. Ho giocato molto a poker nella mia vita. Ho cominciato a giocare assieme un professionista quando avevo soltanto 19 anni. Non saprei quantificare le cifre che ho perso, ma credo si aggirino sui 50 milioni di corone danesi (circa 6.7 milioni di euro, ndr). Per me, il poker è un mix di azzardo, divertimento e problemi, ma non direi di essere un ludopatico o di avere problemi con il gioco d'azzardo. Sono sempre riuscito a controllarmi. In passato, però, mi è capitato di puntare cifre veramente grosse. Una notte, a Londra, la situazione stava veramente per scapparmi di mano, e le cose sarebbero potute finire seriamente male. Per fortuna, l'epilogo non fu così brutto, ma quella sera mi convinse a chiudere con il gioco pesante. Da quel giorno ho fatto puntate molto più basse e ora gioco soltanto per piacere. Di solito gioco con gli amici, ma mettiamo in palio soltanto 100 corone (13 euro, ndr) a testa".

