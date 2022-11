Calcio

La fondazione di Didier Drogba vince il premio "Off the Pitch" al Dubai Globe Soccer Awards

"Significa molto per me e per le persone che lavorano alla fondazione", ha detto Drogba a Becky Anderson della CNN. "Ogni volta che riceviamo supporto, sono le persone, i bambini, le donne a trarne i maggiori benefici. Ne sono davvero orgoglioso. Giocare con la squadra nazionale e ricevere tutto l'amore e il sostegno dagli ivoriani e dagli africani", ha aggiunto Drogba.

00:06:46, un' ora fa