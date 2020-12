La prematura scomparsa, all’età di 64 anni, di Paolo Rossi ha scavato un solco molto profondo all’interno della comunità calcistica mondiale, ricevendo il giusto tributo nonostante i pochi giorni di distanza dalla morte di Diego Armando Maradona. Ai funerali al Duomo di Vicenza, città adottiva di Pablito, sono intervenuti gli amici di una vita, i fratelli del Mondiale del 1982 che ne hanno trasportato il feretro all’uscita dalla chiesa.

Paolo Rossi, i funerali: feretro portato dai compagni del 1982 Credit Foto Getty Images

Era presente anche Roberto Baggio, che nel corso della sua carriera ha seguito le orme dell’eroe del Mundial per l’aver vestito le maglie di Vicenza e Juventus, il Pallone d’Oro ed essere stati stelle in Coppa del Mondo, pur senza la gioia finale per il Divin Codino. Come sempre quando esprime un suo pensiero, Baggio ha dedicato, tramite ‘La Repubblica’ queste toccanti parole all’amico Paolo, eccone un estratto:





“Penso che la mia sia l’ultima generazione dei bambini autodidatti, che passavano infanzia e giovinezza a prendere a calci un pallone per la strada, solo per giocare e divertirsi.

Dico che oggi i ragazzi, fin dall’inizio, hanno a disposizione molti più dati per allenarsi e molti più schemi per trovare il loro posto sul campo. Crescono programmati. Noi improvvisavamo, non sapevamo niente degli altri: forse il problema dei piedi è aver perso la libertà di giocare senza pensare.

La morte di Paolo Rossi per me sancisce la fine di quel nostro calcio.

Avevo 15 anni e dopo la vittoria, con Pablito capocannoniere ed eroe di quel trionfo, sono venuto con gli amici a fare festa a Vicenza, in Corso Palladio. Penso che quella notte ho deciso che avrei provato a diventare come lui.

Non mi seduceva la gloria, piuttosto l’amore speciale che la gente provava per lui.

Non mi seduceva la gloria, piuttosto l’amore speciale che la gente provava per lui. Ricordava l’amore materno. Commuoveva. Credo che questo sia dipeso dalla sua sostanza, che è stata sempre l’umanità”.

Paolo Rossi, la tripletta al Brasile che lo rese eroe

