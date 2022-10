Calcio

Barcellona, Neymar: "Firmavo quello che mio padre mi diceva di firmare"

LIGA - L'attaccante Neymar ora in forza al PSG a processo a Barcellona per la questione legata al suo trasferimento dal Santos al Barcellona: "Firmavo quello che mio padre mi diceva di firmare, non mi sono mai occupato della trattativa".

00:01:33, 26 minuti fa