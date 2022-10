VAR, con tre gol (giustamente) annullati, riesce a fermare la corsa del Real Madrid di Carlo Ancelotti. I Blancos espugnano infatti 3-0 l'Estadio Martínez Valero di Elche e conquistano il 10° risultato utile consecutivo nella Liga, volando provvisoriamente Federico Valverde, il quale sblocca la sfida col destro da fuori area - deviazione decisiva di un Rodrygo protagonista in ognuno dei tre gol - all'11'. Il Real domina e controlla la sfida, ma la tecnologia gli nega tre gol. Neppure il, con tre gol (giustamente) annullati, riesce a fermare ladi Carlo Ancelotti. Iespugnano infattil'Estadio Martínez Valero die conquistano ilnella Liga, volando provvisoriamente a +6 sul Barcellona di Xavi , impegnato domani sera al Camp Nou contro il Villareal. A mettere in discesa la serata dei madrileni ci pensa il solito, preziosissimo,, il quale sblocca la sfida col destro da fuori area - deviazione decisiva di unin ognuno dei tre gol - all'11'. Il Real domina e controlla la sfida, ma la tecnologia gli nega tre gol.

Karim Benzema si vede infatti annullare gol al 6' e al 61' per offside, mentre al 26' la rete di David Alaba viene annullata proprio per un fuorigioco millimetrico di "The Dream". I Blancos soffrono molto a inizio ripresa e tocca ad Andriy Lunin salvarli con parate decisive, prima del raddoppio di un Marco Asensio, abile a superare col pallonetto all'altezza del dischetto Edgar Badia, dopo il secondo assist di serata da parte di un ottimo Rodrygo. In tutte le reti annullate, a risultare sfortunatamente decisivo è il nuovo Pallone d'Oro si vede infatti annullare gol al 6' e al 61' per offside, mentre al 26' la rete diviene annullata proprio per un fuorigioco millimetrico di "". Isoffrono molto a inizio ripresa e tocca adsalvarli con, prima del raddoppio di un Benzema riconosciuto quale MVP della sfida e del tris finale di, abile a superare col pallonetto all'altezza del dischetto, dopo il secondo assist di serata da parte di un ottimo Rodrygo.

Il tabellino

Elche – Real Madrid 0-3 (0-1)

ELCHE (5-4-1): Badia; Morente, Palacios, Verdu, Bigas, Clerc; Milla, Mascarell (80’ Quina), Gutiérrez (62’ Ferrandez), Fernàndez (62’ Gumbau); Boyé (80’ Ponce). All. Almirón.

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Carvajal (88' Vazquez), Militao, Rudiger, Alaba (88' Nacho); Valverde, Kroos (80’ Camavinga), Modric (62’ Tchouaméni); Rodrygo, Benzema, Vinicius (80’ Asensio). All. Ancelotti.

GOL: 11’ Valverde (R), 75' Benzema (R), 89' Asensio (R).

ASSIST: 75' e 89' Rodrygo (R).

AMMONITI: 71’ Clerc (E), 71’ Gumbau (E), 90+2 Rudiger (R).

ESPULSI: nessuno.

ARBITRO: Jesús Gil Manzano.

NOTE: annullati gol a Benzema (6’ e 61’) e Alaba (27’).

Il momento social

La cronaca del match in 9 momenti chiave

06’ GOL ANNULLATO A BENZEMA!! Il nuovo Pallone d’Oro va in rete dopo un’azione corale meravigliosa del Real Madrid, ma la posizione di partenza di Vinicius, autore dell’assist, è viziata da un fuorigioco millimetrico e Gil Manzano, dopo il check del VAR, annulla il gol.

11’ LA SBLOCCA VALVERDE!! Solito gol, pesantissimo, dell’uruguaiano. Altra grande azione dei Blancos, con Modric che ricama per Vinicius, ma il tiro del brasiliano è ribattuto dalla difesa. Palla che carambola sui piedi di Valverde, destro di prima intenzione e deviazione decisiva di Rodrygo (in gioco), utile a mandare fuori tempo Badia.

27’ ALABA IN RETE, MA IL VAR ANNULLA!! Secondo gol cancellato dal check tecnologico. Doppio uno-due in cui il terzino è protagonista, prima con Modric e poi con Benzema. Il passaggio di ritorno del francese è stupendo, ma “The Dream” è in offside millimetrico col piede destro.

28’ LUNIN C’È!! Paratona del sostituto di Courtois. Nico riceve sul vertice sinistro dell’area di rigore e spara un mancino a mezz’aria che sembra destinato a insaccarsi sul secondo palo. L’estremo difensore ucraino però si supera e devia in angolo.

Valverde esulta per il gol in Elche-Real Madrid - Liga 2022/2023 Credit Foto Getty Images

61' ALTRO GOL ANNULLATO A BENZEMA!! Sembra un mercoledì davvero maledetto per il francese. Lancio sublime di Kroos per Carvajal, il quale mette in mezzo un cioccolatino che Benzema deve solo scartare. Stop di petto e tocco preciso col destro dentro l'area piccola, ma c'è fuorigioco in partenza di Carvajal.

70' LUNIN STREPITOSO, SALVA IL RISULTATO!! Palacios scappa sulla destra e mette in mezzo un cross perfetto su cui Clerc, dopo aver tagliato alla perfezione alle spalle di Militao, arriva coi tempi giusti. Sul colpo di testa del terzino, l'estremo difensore del Real è però prodigioso e devia in angolo.

75' ECCOLO KARIM, RADDOPPIO REAL!! Azione stupenda dei Blancos, suggellata dall'uno-due perfetto tra il francese e Rodrygo. Tacco di ritorno di quest'ultimo che libera "The Dream" praticamente dal limite e rasoiata vincente sul primo palo del francese.

84' BADIA SI SUPERA!! Asensio, entrato da pochissimo, scappa sulla destra e imbuca in area per l'accorrente Valverde. Tiro di prima intenzione dell'uruguaiano, ma l'estremo difensore dell'Elche è reattivissimo e respinge con una grande parata.

89' TRIS REAL, LO FIRMA ASENSIO!! Altra grandissima azione della squadra di Ancelotti. Camavinga orchestra fino alla trequarti, servendo poi la profondità di Rodrygo sulla sinistra. Quest'ultimo mette in mezzo per Asensio, il quale supera Badia con un tocco dolcissimo in contro-tempo.

