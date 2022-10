mentre Karim Benzema, come ampiamente annunciato, Lunedì sera, per i giocatori del Real Madrid, è stato un trionfo. ha vinto il Pallone d'Oro , quello riservato al miglior portiere dell'anno,, come ampiamente annunciato, ha vinto il Pallone d'Oro . Quale occasione più ghiotta per festeggiare se non la prima partita utile al Santiago Bernabeu?

Così i due sono scesi in campo con i rispettivi premi, inneggiati dal pubblico dei blancos, e sotto una pioggia battente hanno posato anche per le foto di rito, da soli e in compagnia anche di Zinedine Zidane e di Luka Modric. Un modo molto toccante per rendere questi premi ancor più preziosi.

