Avere in squadra dei campioni aiuta sempre, specie nei momenti di maggior difficoltà. Il Barcellona si scuote e grazie alla doppietta di un meraviglioso Lewandowski e alla rete di Ansu Fati abbatte 3-0 un brutto Villarreal, prima di stasera miglior difesa d'Europa, respirando dopo una settimana difficilissima dal punto di vista dei risultati.

Il primo tempo al Camp Nou non inizia con i migliori presupposti: una gara giocata a ritmo bassissimo viene scossa da un paio di chance interessanti per Ansu Fati da una parte e Danjuma dall'altra. Poi, alla mezzora, il Barcellona decide di chiudere di fatto il match: uno straordinario Lewandowski firma due gol uno più bello dell'altro a distanza di appena tre minuti, poi Ansu Fati converte in rete da due passi una giocata d'autore sulla destra di un ispirato Ferran Torres.

Lewandowski realizza il primo dei suoi due gol al Villarreal Credit Foto Getty Images

Nessuna emozione degna di nota nella ripresa, con i blaugrana che si limitano a gestire le energie anche in vista del prossimo impegno di Champions League con il Bayern Monaco. Xavi torna a -3 dal Real Madrid e rilancia i suoi in ottica titolo in Liga, dimenticando almeno per una notte il pareggio con l'Inter e la sconfitta nel Clasico. Questo Barcellona non sarà perfetto, ma c'è e non ha intenzione di mollare.

Il tabellino

Barcellona-Villarreal 3-0

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto (70' Bellerin), Kounde (78' Piqué), Marcos Alonso, Jordi Alba; Gavi, De Jong (70' Busquets), Pedri; Ferran Torres, Lewandowski, Ansu Fati. All.: Xavi Hernandez

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Fementa, Albiol (80' Mandi), Pau Torres, Pedraza (25' Mojica); Pino, Parejo, Morlanes (57' Trigueros), Baena; Jackson (57' Alberto Moreno), Danjuma (46' Morales). All.: Unay Emery

ARBITRO: C. Del Cerro Grande

GOL: 31', 35' Lewandowski, 38' Ansu Fati

AMMONITI: 35' Parejo, 90'+2 Pau Torres

ESPULSI: -

NOTE: recupero 4'

La cronaca in 5 momenti

22 - DANJUMA! GRANDE CHANCE PER IL VILLARREAL! Improvvisa occasione per gli ospiti: Danjuma si lancia in uno contro uno contro Kounde, lo supera defilandosi in area e calcia forte in porta trovando però solo l'esterno della rete.

31 - LEWANDOWSKIII! CHE GOL PAZZESCO, BARCELLONA AVANTI! Controllo incredibile in area del polacco, che al primo pallone toccato elude con una grande giocata Rulli e scarica in porta il gol del vantaggio!

35 - LEEEEEWANDOWSKI! UN FENOMENO INFIAMMA IL CAMP NOU, E' 2-0! In 4 minuti il polacco si prende la scena, stavolta accentrandosi in area da sinistra e scaraventando un fantastico destro a giro alle spalle di Rulli!

38 - AAAANSU FATI! IL BARCELLONA DILAGA, E' SHOW BLAUGRANA! Segna uno degli enfant prodige catalani, servito a due passi dalla linea di porta da una giocata pazzesca di Ferran Torres!

79 - COSA HA SBAGLIATO RAPHINA! Palla splendida di prima di Dembelé per il brasiliano, che si divora il gol a porta completamente spalancata aprendo troppo il piattone sinistro.

Il momento social

MVP

Il migliore - Robert LEWANDOWSKI: abbacinante la sua facilità nel trovare il gol, da ogni posizione e in ogni situazione. Baciato dal talento e costantemente affamato: fenomeno senza tempo.

Il peggiore - Raul ALBIOL: triturato dagli ispirati attaccanti blaugrana, sbaglia anche tantissimi appoggi in fase di impostazione. Serataccia senza giustificazioni per l'ex Napoli.

