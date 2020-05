La misura del Besiktas contro il coronavirus: "doccia" ai giocatori all'entrata del centro sportivo

Una cabina sanificante per chiunque voglia accedere al Nevzat Demir Tesisleri: è una delle iniziative della società turca per combattere l'epidemia.

Al Besiktas la doccia si fa...prima dell'allenamento! In Turchia non sono cambiati comportamenti e usanze, ma si tratta di una misura che il club di Istanbul ha deciso di adottare per evitare contagio e diffusione del coronavirus. Giocatori e staff che vorranno accedere al centro sportivo di Nevzat Demir Tesisleri dovranno così essere disinfettati passando attraverso a un'apposita cabina sanificante, posizionata all'ingresso.

La cabina è solo una delle iniziative prese dal Besiktas per allenarsi in sicurezza. Ogni settimana, infatti, ci sarà la sanificazione generale di tutti gli ambienti. La Turchia è uno dei Paesi più colpiti al mondo dall'epidemia di Covid-19, con circa 139.000 casi ufficiali dall'inizio dell'emergenza. Ma la Super Lig turca, a differenza di molti altri campionati, ha già una data per la ripartenza: il 12 giugno.

