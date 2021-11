Calcio

La nazionale femminile dell'Afghanistan di nuovo in campo: amichevole contro ragazze del Qatar

CALCIO - La nazionale di calcio femminile dell'Afghanistan è tornata in campo per la prima volta in un match amichevole presso il Khalifa International Stadium di Doha contro una selezione di giocatrici del Qatar: un buon modo per tornare a vivere il campo dopo un periodo davvero molto difficile.

00:01:29, 11 minuti fa