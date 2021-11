La Roma presenta ufficialmente la terza maglia per la stagione 2021/22. La New Balance ha realizzato questa maglia per rafforzare il legame tra il club e il Lupetto, l’iconico simbolo della storia giallorossa. I tifosi romanisti (e non solo) sui social però si dividono: chi apprezza la divisa, mettendo in evidenza anche l’omaggio alla Fortitudo, e a chi invece proprio la scelta fatta non piace assolutamente. Tra i commenti più ricorrenti troviamo “Più che la maglia della Roma sembra quella del Barcellona o del Crystal Palace”.

Questo il comunicato della Roma:

La maglia rappresenta un nuovo capitolo nel legame tra la Roma il Lupetto, iconico simbolo comparso per la prima volta sulle divise nel 1978 e diventato parte integrante dell'identità del Club. Il colore principale è il giallo, mentre le maniche sono blu navy con bordini rossi. Dalla spalla sinistra parte una striscia diagonale rossa e blu navy che arriva fino al fianco destro, incorniciando lo stemma all'altezza del cuore.





