La proposta, o per meglio dire, il piccolo sfogo di Lele Adani - ex calciatore di Inter, Fiorentina e Brescia e attuale opinionista televisivo - durante una diretta Instagram di Bobo Vieri risale a una paio di settimane fa, ma abbiamo deciso di riproporvelo perchè nel corso di questi ultimi giorni ha generato un proficuo dibattito ad ampio raggio. SI parla di calcio dilettantistico e di un modo (uno di quelli possibili) per salvarlo: il taglio degli stipendi dei giocatori di Serie A del 5% per defibrillare un sistema a rischio estinzione.

"Quando il calcio a certi livelli finisce, molti tornano nel paese, facendo da esempio per gli altri, creando scuole calcio ed accademie, selezionando allenatori e svolgendo tanti altri ruoli. Se non sostieni il calcio che è territorio, finisce tutto. I calciatori sono i protagonisti. Lo spettacolo passa da loro, loro devono dare voce a chi non ha voce. Devono creare un sistema che aiuti il calcio in città, in provincia, in oratorio. A certi livelli non è un 5% che fa la differenza, però per il calcio dilettantistico un 5% è tanto. Il calcio è di tutti, sosteniamolo insieme".