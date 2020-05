La Superliga è stata autorizzata dal governo della Serbia a riaprire gli stadi. Dal 1° giugno i tifosi potranno assistere ai match dagli spalti, mantenendo un metro di distanza.

Dopo la decisione della Bundesliga di tornare al calcio giocato, ecco un altro snodo cruciale verso il ritorno alla normalità: la Superliga serba riapre i battenti il 29 maggio dopo essere stata sospesa a metà marzo a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma non si tratta di una ripartenza come le altre. Il governo serbo ha dato il benestare per la riapertura degli stadi al pubblico.

I tifosi potranno assistere alle partite dopo il turno di questo weekend, che si disputerà ancora a porte chiuse per motivi precauzionali. Una riapertura che non riguarda solo gli stadi di calcio, ma quelli di qualsiasi disciplina sportiva. Questa decisione metterà a dura prova le strutture e l' organizzazione atte a prevenire il contagio. Saranno anche ammessi i raduni all'aperto con una presenza fino a 1000 persone. La decisione è stata presa sulla base della migliorata situazione epidemiologica nel Paese, dove sono notevolmente diminuiti sia i contagi che i decessi e i ricoveri in ospedale.

Il governo ha stabilito che gli spettatori sugli spalti dovranno mantenere la distanza di sicurezza di un metro. Sarà sufficiente a impedire nuovi contagi? Quale sarà la risposta dei tifosi di fronte a questo via libera? Conoscendo il "caloroso" tifo serbo, risulterà arduo far rispettare le misure di distanziamento sociale. La Serbia avrà gli occhi del mondo calcistico puntati addosso, tra numerosi dubbi e perplessità. Forse, la partita più cruciale si disputerà al di fuori del rettangolo di gioco.

