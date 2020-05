La Serie A non è un torneo per giovani: per il Cies è al 75° posto al mondo per utilizzo di Under 21

Il nostro campionato fa poco affidamento sui giovani e alcune squadre non utilizzano per niente giocatori Under 21.

Largo ai giovani. Anzi no. Non almeno nella Serie A 2019/20, dove si tende a fare poco affidamento sulle forze fresche e puntare di più sui giocatori esperti. Secondo uno studio del CIES, il nostro torneo si trova solo al 75° posto sui 93 massimi campionati di tutto il mondo per utilizzo di Under 21. In che misura? I nati dal 1998 in poi sono solo il 7,7% dei giocatori impiegati in questa Serie A. Una cifra bassa ma non quanto, ad esempio, quella della Liga spagnola (7%) o del campionato turco (appena il 3,2%). Nessuno fa meglio, in fatto di linea verde, del campionato slovacco (29%), che precede di poco quello neozelandese e quello irlandese (28,8%). E nei campionati più prestigiosi? L'Eredivisie olandese fa valere la sua nomea e registra un 27,9%, meglio di Ligue 1 (15%), Bundesliga (9,8%) e Premier League (8,5%).

Dando uno sguardo specifico alle formazioni della Serie A, la squadra che impiega più Under 21 è il Genoa (19,2%), davanti a Milan (15,5%) e Bologna (14,9%). In fondo alla lista il Lecce (appena lo 0,1%!). Di seguito l'elenco completo dei club del nostro campionato e la perecentuale di utilizzo di giocatori under 21.

1) Genoa 19,2%

2) Milan 15,5%

3) Bologna 14,9%

4) Sassuolo 12,2%

5) Roma 11,1%

5) Fiorentina 11,1%

7) Parma 10,6%

8) Brescia 10,3%

9) Sampdoria 9%

10) Cagliari 8,4%

11) Hellas Verona 8,2%

12) Juventus 7,9%

13) Inter 5,3%

14) SPAL 5%

15) Napoli 2,8%

16) Atalanta 0,9%

17) Torino 0,5%

18) Lazio 0,4%

19) Udinese 0,3%

20) Lecce 0,1%

