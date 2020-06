La storia di Sadio, dal Senegal all'Italia: "Il calcio mi ha cambiato la vita"

Nella Giornata internazionale del rifugiato, Eurosport, in collaborazione con l'organizzazione Goal Click, vi racconta la storia di un ragazzo senegalese che dopo aver lasciato il suo Paese in guerra, ha trovato amici, lavoro e una nuova vita grazie al pallone.

Il 20 giugno 2001 veniva istituita la Giornata internazionale del Rifugiato. Fu indetta dalle Nazioni Unite con lo scopo di ricordare e celebrare l’approvazione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati da parte della stessa ONU, nel 1951. In occasione dell’anniversario di quest’anno, Eurosport sposa il progetto di Goal Click e vi racconta una serie di storie che legano questo mondo a quello del Pallone. Il protagonista di questo racconto si chiama Sadio, viene dal Senegal e ha una storia importante da raccontare.

Sadio, ci racconti la tua storia?

Ciao a tutti. Mi chiamo Sadio Malang e vengo dal Senegal. Ho lasciato il mio Paese perchè c’era una brutta situazione nella mia regione, Casamance, dove si stave combattendo una guerra. Ora gioco a calcio nel Senza Frontiere Football Club (Without Borders). Sono arrivato in Italia, a Roma, nel 2012 e ho vissuto per sei mesi in un centro di accoglienza. Poi ho vissuto in una casa comune e nel 2014 mi sono spostato a Torino. Lì, in luglio, ho scoperto Balon Mundial e ho incontrato il president dell’associazione, Tommaso. Balon Mundial mi ha dato l’opportunità di ottenere un tirocinio per L’Oreal, è stata una grande esperienza per me. Poi ho trovato lavoro per un mese con la Croce Rossa. E alla fine di quel mese, nel 2016, ho cominciato il mio servizio civile per la Croce Rossa, durato dieci mesi.

Ora lavoro coi rifugiati e sto finendo il mio terzo anno alle scuoli serali di elettronica. Di recente ho preso la patente di guida. Finirò la scuola quest’estate e sono pronto per cominciare la laurea in elettronica. L’emergenza Covid-19 ha interrotto il mio ultimo progetto con Balon Mundial, un lavoro d’ufficio focalizzato su migrant e rifugiati. Con un ragazzo del Mali (che giocava in squadra con me) e un’altra ragazza voglio aprire un centro assistenza per aiutare migrant e rifugiati ad avere le important informazioni di cui hanno bisogno per questioni burocratiche, come cercare un lavoro, scrivere un curriculum, trovare un appartamento, trovare eventi culturali in città e così via. Voglio che questo centro sia all’ufficio del Balon Mundial. E spero di ripartire presto con questo progetto.

A.S.D. Balon Mundial è un’organizzazione no profit italiana creata per supportare il calcio e lo sport come strumento per l’inclusione sociale e per combattere la discriminazione. Il suo torneo per rifugiati, Football Communities, comprende i centri di accoglienza di Torino per richiedenti asilo e rifugiati. È un luogo di incontro dove i partecipanti hanno la possibilità di instaurare nuove relazioni giocando a calcio. Balon Mundial allena squadre di rifugiati sia di uomini che di donne, compreso il Senza Frontiere Football Club (Without Borders). La squadra segue un programma di calcio e occupazione, dove il pallone viene utilizzato per migliorare le soft skills dei giocatori, in modo da offrire loro nuove possibilità di lavoro.

Quanto è stato importante per te il calcio in Italia?

Il calcio ha cambiato la mia vita, non solo a Torino dove vivo ora ma anche a Roma, appena arrivato in Italia. Grazie al pallone ho incontrato tante persone, un sacco di amici che mi hanno aiutato tanto. Grazie al pallone ho trovato un lavoro e tanta brava gente. Le foto sono state scattate a “La Colletta”, impianto sportive di Torino, durante il Balon Mundial Championship, in via Oxilia, dove il Senza Frontiere di solito si allena e a Settimo Torinese, durante una partita di calcio tra il Senza Frontiere e la squadra della Croce Rossa. La maggior parte delle foto mostra la squadra di rifugiati del Balon Mundial, il Senza Frontiere Football Club (chiamato anche Cuori d’Aquila). È una squadra formata da rifugiati e richiedenti asilo che si allenano tutto l’anno e d’estate partecipano al “Balon Mundial – la Coppa del Mondo delle comunità migranti”. Ci sono anche foto della nostra squadra insieme a quella della Croce Rossa. Tutti i ragazzi sono rifugiati o richiedenti asilo che ho incontrato al Senza Frontiere. Ognuno ha la sua bella storia da raccontare. C’è anche una squadra femminile, le Regine.

Una partita della squadra di rifugiati Credit Foto Eurosport

Giocavi a calcio in Senegal?

Sì, giocavo con i miei amici. Organizzavamo sempre un torneo durante la stagione delle piogge a Sediou, il mio villaggio.

Che ruolo ha il calcio nella tua vita al momento?

Ora sto continuando a giocare a calcio. Alleno una squadra di rifugiati, stiamo partecipando per la prima volta al torneo organizzato da Balon Mundial.

Quanto è importante il calcio nella società italiana?

Per I migranti che arrivano dall’Africa ha un ruolo fondamentale perchè la gente trova un posto per divertirsi, giocare e stringere amicizia. Preferiscono giocare a calcio invece di stare tutto il giorno a casa a non fare niente. Ma non so perchè è così importante per gli italiani.

Giochi a calcio con qualche ragazzo italiano ora? Come ti trovi?

Sì, gioco in una squadra mista di italiani e rifugiati, sempre al Senza Frontiere. Mi piacciono gli italiani, sono bravi giocatori e ho un sacco di ottimi amici qui.

Che obiettivi hai per il futuro?

Ho un sacco di piani! Volevo avere la patente e ora finire scuola il prima possibile. Poi voglio aiutare la gente a trovare un lavoro e a capire qual è la strada giusta nella loro vita. E, infine, voglio aprire un ristorante di cucina senegalese!

