Tremila persone per l'ultimo saluto a, il 19enne calciatore della Primavera della Lazio, deceduto lo scorso 24 marzo in un incidente stradale . Presenti ai funerali, svolti nella chiesa di Don Bosco a Roma, anche il presidente biancoceleste, il direttore sportivo, l'allenatore della prima squadra, il club manager Angelo Peruzzi, Alessandro Matri, Senad Lulic, Joaquin Correa, Lucas Leiva, Stefan Radu, Marco Parolo, Danilo Cataldi, Nicolò Armini, oltre a tutta la rosa della Primavera biancoceleste. Tanti inoltre i tifosi, amici ed ex compagni che non hanno voluto mancare all'appuntamento, oltre che ai rappresentanti di Fiorentina, Roma e Torino. Per il club granata presenti il presidente Urbano Cairo, il figlio Federico che di Guerini era molto amico, e il responsabile del settore giovanile, Massimo Bava.