Le pagelle di Atalanta-Sassuolo 4-1: Zapata incontenibile, difesa emiliana colabrodo

Vediamo i voti dei protagonisti della gara del Gewiss Stadium, valida per il recupero della 25a giornata di Serie A.

--- Le pagelle dell’Atalanta ---

Pierluigi GOLLINI 7 – Attentissimo nelle uscite sulle rare verticalizzazioni del Sassuolo, miracoloso in un salvataggio a tu per tu con Defrel. Per il resto ordinaria amministrazione.

Mattia CALDARA 6 – Bella sponda sul gol di Djimsiti. Diligente in difesa, il Sassuolo non crea (quasi) nulla

Berat DJIMSITI 7 - Gol da rapace d'area. Dietro prestazione maiuscola: dalla sua parte non passa nulla (dall'85' TOLOI S.V.)

José Luis PALOMINO 6 - Chiude bene ad inizio partita in almeno 2-3 occasioni pericolose. Poi resta più in ombra ma gestisce bene la gara

Hans HATEBOER 6 - In una posizione più arretrata rispetto al solito, ma non per questo meno decisivo tra le linee. Prestazione ordinata

Marten DE ROON 6,5 - Solita garra da gladiatore in mezzo al campo, vince ampiamente la sfida con Locatelli

Remo FREULER 6 - Un po' come tutto il centrocampo della Dea stasera non è vistoso, ma efficace (dal 69’ MALINOVSKI S.V.)

Robin GOSENS 7 - Complice un piccolo problema muscolare di Toljan, il tedesco fa il bello e il cattivo tempo sulla sinistra. Delizioso il suo assist in occasione del 2-0 per la testa di Zapata

Marko PASALIC 6,5 - E' un diesel: parte piano, ma cresce col passare dei minuti. Gli viene annullato un gol, ma non demorde. E' sempre al centro dell'azione

Alejandro GOMEZ 7 – Chiffi gli nega la gioia del gol per un tocco di mano di Gosens. Si rifa con un lancio millimetrico proprio per il tedesco sul 2-0 e la pennellata per Zapata sul 4-0 (dall'88' Colley S.V.)

Duvan ZAPATA 7,5 - 13 gol in campionato per il colombiano. L'attacco della Dea, in assenza di Muriel e Ilicic, non soffre (dal 69’ MURIEL S.V.)

All. Gian Piero GASPERINI 7 – L'unica pecca della sua serata è l'espulsione per un'incomprensione con l'arbitro. La sua Atalanta per ora ha segnato 74 gol in campionato: è la sesta miglior prestazione di sempre in Serie A dopo 26 giornate

--- Le pagelle del Sassuolo ---

Andrea CONSIGLI 5,5 – Prova a limitare i danni. Sul primo gol di Zapata, quello del 2-0, ha qualche colpa per l'uscita fuori tempo e a vuoto

Jeremy TOLJAN 5 – Soffre tantissimo la pressione di Gosens, complice un problema muscolare (dal 46' MULDUR 5 - Fa addirittura peggio del suo predecessore facendosi anticipare da Zapata sul 4-0)

Federico PELUSO 4,5 – Sbaglia tutto quello che può sbagliare in difesa

MARLON 4 – Sul primo gol di Djimsiti si fa anticipare nettamente. Nel corso della partita ne azzecca ben poche (dal 69 MAGNANI 6 - Non commette errori)

Georgios KYRIAKOPOULOS 5 - Sovrastato dal Papu

Manuel LOCATELLI 5 - Fuori giri come tutto il Sassuolo: non trova nè tempi nè spazi

Mehdi BOURABIA 5,5 - Fa e disfa, a modo suo: sciagurato l'autogol, bellissima la punizione che fa digerire meglio il poker a De Zerbi

Domenico BERARDI 5,5 – Inizio sprint con un ottimo dialogo con Caputo, poi si perde (dal 61' DJURICIC 6 - Il suo ingresso dà fantasia e idee all'attacco neroverde. Bello l'assist non sfruttato da Haraslin)

Gregorie DEFREL 6 - Il più attivo e pericoloso attaccante della banda di De Zerbi. Gli manca solo il gol

Jeremie BOGA 5 - Al solito sulla sinistra crea tantissime occasioni per gli emiliani, con le sue incursioni veloci palla al piede. Solo nei primi 10 minuti, però. Per il resto della partita prestazione ectoplasmatica (dal 61' HARASLIN 6 - Ci mette tanta voglia. Basta per ora)

Francesco CAPUTO 5 - Solo una verticalizzazione per Defrel. Per il resto buio pesto

All. Roberto DE ZERBI 5 - Il solito problema: la difesa. Anche perchè davanti c'è tanta fantasia

