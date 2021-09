=== Le pagelle dell'Italia Under 21 ===

Marco CARNESECCHI 6,5: almeno tre interventi di rilievo: due su Curci e uno su Olesen. E' la solita garanzia.

Raoul BELLANOVA 6: porta a termine le proprie consegne lungo la destra. Giocatore che a Cagliari può trovare la sua consacrazione.

Dall'89' Gabriele Ferrarini: sv.

Andrea CARBONI 6: qualche incertezza di troppo palesata nel primo tempo. Prende bene le misure nella ripresa.

Lorenzo PIROLA 6,5: segna il gol che stappa la partita con un imperioso stacco di testa al 7'. Ma, al centro della difesa, talvolta "balbetta".

Destiny UDOGIE 5,5: deve migliorare l'intesa coi compagni azzurrini. Un po' di esperienza con la maglia dell'Udinese gli farà bene.

Dal 63' Riccardo Calafiori 6: subito bene in entrambe le fasi. Morinho lo tiene d'occhio.

Samuele RICCI 6,5: in grande spolvero il "padrone di casa" dell'Empoli in fase nevralgica, in cui duetta benissimo con Tonali.

Sandro TONALI 7,5: il suo zampino in tutti e tre i gol degli Azzurrini. Faro ispiratore.

Nicolò ROVELLA 6: gioca una buona partita, senza strafare, da mezz'ala sinistra.

Dal 76' Nicolò Fagioli 6: si divincola bene pur subentrando in una fase del match ormai di totale stanca.

Lorenzo COLOMBO 6: polveri bagnate per l'attaccante della SPAL. Tuttavia, l'impegno c'è e si vede. Anche in fase di supporto.

Dal 63' Eddie Salcedo 6: su tutti i palloni, là davanti, gettando però alle ortiche una ghiottissima occasione da gol.

Roberto PICCOLI 6: sfortunato. A fine primo tempo prende un calcione dovendo poi saltare il secondo.

Dal 46' Kelvin Yeboah 6,5: guizzante e ispirato il nipote di Anthony Yeboah, cresciuto a Bellinzago Novarese. Cerca spesso la soluzione di prima nelle triangolazioni.

Matteo CANCELLIERI 7: si capisce perché Di Francesco, al Verona, gli abbia concesso subito fiducia. Grande iniziativa sulla sinistra e gol strameritato in apertura di ripresa.

CT Paolo NICOLATO 7: nonostante abbia allenato per appena 3 giorni i ragazzi del nuovo ciclo, dimostra subito di avere le idee ben chiare sul futuro degli Azzurrini.

=== Le pagelle del Lussemburgo ===

(4-4-2): Fox 6.5; Bearnardy 5 (46' Kuete Nsidjine 6), Olesen 4.5, D'Anzico 5.5, Schmit 6; Latic 6 (92' Sacras sv), Medina 5.5 (76' Monteiro de Oliveira 6), Ikene 6, Osmanovic 5; Curci 6.5, Bernard 5 (69' Turping 6). CT: Cardoni 5.5.

