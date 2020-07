Le pagelle di Lecce-Brescia 3-1: Lapadula e Saponara ingiocabili, Tonali fantasma

Le pagelle di Lecce-Brescia 3-1: migliori e peggiori della sfida del via del Mare che ha interessato la lotta salvezza della massima serie.

Le pagelle del Lecce

GABRIEL 5,5 – Miracoloso su Zmhral, quasi sciagurato nella ripresa dove si salva in extremis dal frittatone. Non irreprensibile sul gol di Dessena.

Giulio DONATI 7 – Prova sontuosa del terzino ex Leverkusen che giganteggia sulla sua corsia di competenza

Fabio LUCIONI 6 – Presidia la sua zona con piglio autoritario.

Nehuén PAZ 5 – Ruvido e poco reattivo in marcatura.

Andrea RISPOLI 6,5 - Macina chilometri sulla fascia.

Antonin BARAK 7 – In palla. Propizia il gol del 2-0 con grande guizzo sulla trequarti. Ha gamba e voglia di mettersi in mostra.

Panagiotis TACHTSISIDIS 6,5 – Riferimento centrale con visione periferica e, tra le altre cose, l’assist per il gol di Saponara.

Marco MANCOSU 6,5 – Fondamentale nel ruolo di raccordo tra centrocampo e attacco, anche se si mangia un gol già fatto!

Riccardo SAPONARA 7,5 – Ispirato tra le linee, valore aggiunto della squadra di Liverani. È lui a mettere in cassaforte il risultato con gran sterzata e destro secco in rete

Filippo FALCO 6,5 – Piede sinistro radiocomandato per lui, costretto a dare forfait per un guaio fisico. (58’ MAYER 6 – Fisicità – e un po’ di confusione – nel finale)

Gianluca LAPADULA 7,5 – Famelico. Flirta col gol da subito, poi piazza l’uno-due da ko con due spunti da bomber di razza. Simbolo della voglia di combattere di questa squadra. (45’ SHAKOV 5,5 – Fatica da riferimento offensivo nella ripesa).

All. Fabio LIVERANI 6,5 – Lecce vivo, tonico, deciso a vendere cara la pelle nel finale. Genoa e Udinese avvisate.

Le pagelle del Brescia

Jesse JORONEN 6 – Limita ii danni, per quanto possibile,

Stefano SABELLI 4,5 – Disastroso in fase difensiva, perennemente saltato. (51’ SEMPRINI 6 – Propositivo sulla fascia)

Andrea PAPETTI 5 – Lasciato sul posto da Lapadula per il gol dell’1-0 che stappa il match. (83’ MATEJU sv)

Jhon CHANCELLOR 5 – Lapadula questa sera è immarcabile anche per lui. Piantato. (45’ GASTALDELLO 6 – Fa valere la sua esperienza nella ripresa.)

Massimiliano MANGRAVITI 5,5 – C’è poca gloria per lui quest’oggi.(62' BJARNASON 6 - Appena meglio del compagno di squadra, quando il Brescia prova a rialzare la testa)

Bruno MARTELLA 5,5 – Piuttosto timido, per i suoi standard, sulla corsia di sinistra.

Sandro TONALI 4,5 – Senz’anima, né spunti: irriconoscibile per quanto paghi anche colpe non sue.

Daniele DESSENA 6,5 – Uno degli ultimi a mollare: trova un gol da attaccante pur per l'illusione della rimonta.

Jaromír ZMRHAL 6 – Uno dei più vivi del Brescia e per poco non trova il gol nel primo tempo: ci vuole un grande Gabriel per dirgli di no. Vistoso calo nel finale.

Ernesto TORREGROSSA 6,5 – Dà l’esempio da capitano lottando su tutti i palloni. Cerca il gol con insistenza ma non lo trova.

Alfredo DONNARUMMA 5 – Spento e impreciso, serata davvero no per lui. (AYE 5,5 – In un aggettivo solo: fumoso)

All. Diego LOPEZ 5,5 – Ci ha provato il Brescia, ma la differenza tecnica si è fatta sentire: il film della nefasta stagione bresciana, “culminata” con la retrocessione in B.

