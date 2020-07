Le pagelle di Sassuolo-Genoa 5-0: Berardi è uno spettacolo, Caputo bomber, Genoa bocciato in toto

Diamo i voti ai protagonisti del match del Mapei Stadium. I neroverdi hanno due trascinatori su tutti, nella squadra di Nicola non si salva nessuno.

===Sassuolo===

Andrea CONSIGLI 6 – Il Genoa punge poco, ma in quei rari casi lui non si fa trovare impreparato. Attento su Pandev, salvato dalla traversa nel finale sulla bordata di Favilli.

Jeremy TOLJAN 6,5 – Primo tempo pimpante, quando scende con continuità sulla fascia e controlla bene Cassata. Più accorto nella ripresa quando entra Criscito, ma non soffre quasi mai.

MARLON 6 – Si mette in mostra con un paio di anticipi di qualità. Si perde Pandev in un paio di circostanze ma sono sbavature veniali di un match giocato con sicurezza.

Gian Marco FERRARI 6 – Ringhia su Pinamonti, che di fatto non è mai pericoloso. In manovra si limita alla giocata semplice, senza rischiare mai.

ROGERIO 6,5 – Un altro che parte forte, mettendo lo zampino nell'azione che porta al gol di Traore. Poi si limita al lavoro difensivo, che svolge senza affanni (dal 79' Georgios KYRIAKOPOULOS SV)

Mehdi BOURABIA 6,5 – Si completa bene con Locatelli, destreggiandosi nelle due fasi. Imbecca Berardi nel gol del raddoppio.

Manuel LOCATELLI 6,5 - Poche giocate spettacolari, ma tanta sostanza. Fa quasi sempre la cosa giusta, gestisce il pallone con intelligenza e randella se serve. Conferma il momento positivo (dal 73' Pedro OBIANG 6 - venti minuti per ritrovare le sensazioni del campo dopo l'infortunio agli adduttori).

Domenico BERARDI 8 – Ispirato fin dalle prime battute, cerca e trova i compagni d'attacco alla meraviglia. Confeziona un assist e ispira altri due gol, ma soprattutto dipinge un gol da cineteca che avrebbe meritato un pubblico caloroso ad applaudirlo (dal 79' Giacomo MANZARI SV).

Filip DJURICIC 6,5 – Partenza a tutta, sgambettando sulla trequarti avversaria senza che gli avversari trovino un rimedio diverso dal stenderlo con le brutte. Lui fa la faccia cattiva e continua la sua trama, prima di calare nella ripresa (dal 73' Giacomo RASPADORI 7 - Neanche il tempo di entrare che segna un gran bel gol, il secondo in Serie A. L'emblema della voglia che ci vuole per ritagliarsi spazio).

Hamed Juniore TRAORE 7 – Vispo fin dalle prime battute, anche se vanifica un pallone d'oro di Berardi sullo 0-0. Poi si fa perdonare con il gol che sblocca il match (dal 65' Lukas HARASLIN 6,5 - Entra con voglia e serve a Caputo il pallone del 5-0).

Francesco CAPUTO 7,5 – Nel primo tempo sembra avere le polveri bagnate e si mangia un paio di gol non da lui. Poi torna letale e sigla un'altra doppietta, salendo a quota 21 reti in campionato. Bomber vero.

===Genoa===

Mattia PERIN 5,5 – Poche colpe sui gol, anche se il 5-0 parte da un suo rinvio errato. Nel primo tempo ottimo riflesso su Traore quando la partita aveva ancora un senso.

Edoardo GOLDANIGA 5 – A livello personale si salva con le unghie nel primo tempo, pur chiuso sotto di due reti. Poi capitola fragorosamente come i compagni.

Cristian ROMERO 4 - La retroguardia del Genoa imbarca acqua da tutte le parti e lui ne è il simbolo. Si fa ammonire in avvio per un'entrata ruvida su Djuricic e gioca in affanno il resto del match. Serata da incubo.

Andrea MASIELLO 4 – Fa calciare Berardi sul raddoppio, ha responsabilità di marcatura o posizionamento in almeno un altro paio di gol. Non meglio del suo compagno qui sopra.

Davide BIRASCHI 5 – Qualche sortita in avvio, sullo 0-0. Poi soccombe all'energia di Traore e soci che operano dalla sua parte e resta negli spogliatoi all'intervallo (dal 46' Domenico CRISCITO 5,5 - Prova con esperienza e classe a scuotere i suoi, ma dopo il terzo gol i buoi sono già ben che scappati).

Lukas LERAGER 5 – Quando il Sassuolo accelera, lui affonda senza trovare le contromisure.

Lasse SCHONE 4,5 – Dovrebbe essere cuore e cervello del centrocampo e invece sembra uno qualunque. Nessuna giocata finchè resta in campo, male male (dal 72' Iago FALQUE 5,5 - Venti minuti senza incidere, anche se il match era già finito).

Filip JAGIELLO 5 – Sballottato a destra e a sinistra per esigenze tattiche, della sua partita si ricorda ben poco (dal 61' Valon BEHRAMI 5 - Ci si aspettava un po' di personalità dal suo ingresso, ma risulta impalpabile quanto il suo predecessore).

Francesco CASSATA 5 – Un cross e poco altro. Dalla sua parte c'è Berardi e per lui non è una buona notizia. Finisce la sua corsa all'intervallo (dal 46' Peter ANKERSEN 5 - Parte discretamente, poi scompare dal match).

Goran PANDEV 5,5 – Impalpabile in avvio, poi mette qualche brivido alla difesa del Sassuolo tra fine primo tempo e inizio ripresa. Segna un bel gol, ma era in fuorigioco. In ogni caso, il meno peggio dei suoi (dal 72' Andrea FAVILLI 6 - Si mette in mostra con la traversa allo scadere, sfortunato nell'occasione).

Andrea PINAMONTI 5 - Si abbassa molto a prendere palla e lontano dalla porta può essere ben controllato dalla difesa avversaria. Serata complicata.

