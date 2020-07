Diamo i voti al match dello stadio "Olimpico-Grande Torino"! Dzeko divino: realizza il gol dell'immediato pareggio da bomber di razza, è il leader incontrastato dell'attacco giallorosso e, al 92' segnerebbe anche la doppietta personale con un colpo da maestro, annullato per un offside "di fondoschiena". Che sorpresa il giovane laterale granata Singo! Disastroso fallo da rigore di Djidji.

=== Torino ===

Samir UJKANI 6: subisce tre gol, i primi due imparabili e il terzo, quasi sventato, sul rigore di Diawara. Poi, tanti ottimi interventi. Sfrutta bene la vetrina concessagli da Lonso in sostituzione di Sirigu.

Serie A Roma, il 5° posto è realtà: 3-2 al Torino con Dzeko, Smalling e Diawara DA UN' ORA

LYANCO 5: un'ammonizione inutile e qualche intervento di troppo fuori tempo. Gara insufficiente.

Dal 46' Koffi Djidji 4,5: intervento letteralmente disastroso quello che, su Dzeko, causa il penalty poi trasformato da Diawara.

Nicolas NKOULOU 6,5: un salvataggio prodigioso sullo 0-0 e tanto sacrificio nel cercare di tenere a bada il reparto offensivo più in forma, in questo momento, della Serie A.

BREMER 5,5: qualche sbavatura di troppo nel mantenimento della posizione.

Wilfried SINGO 7,5: autentica promessa di casa granata. Tanti assist dalla destra per il reparto avanzato e un gol in cui mostra tutta la sua caparbietà e rapidità. E' un classe 2000, arriva dalla Primavera. Farà certamente strada.

Dall'88' Michel Ndary Adopo: sv.

Sasa LUKIC 6: un paio di apprezzabili conclusioni dalla distanza. Da mediano fa il suo.

Soualiho MEITE 5,5: si lascia sovrastare - insieme a Lyanco - da Smalling, in occasione dell'1-2. Prestazione a luci intermittenti.

Cristian ANSALDI 5,5: costruisce poco, rispetto ai suoi standard, lungo l'out di sinistra.

Dal 75' Andrea Belotti 6: subito operativo in area di rigore giallorossa. Giusto, in ogni caso, fargli tirare il fiato.

Simone VERDI 5: dopo la splendida prova di Ferrara, torna nell'anonimato sulla trequarti. La costanza di rendimento non è proprio il suo forte.

Alex BERENGUER 7: primo tempo al top dell'ex Osasuna, che realizza - scartando Pau Lopez e ben imbeccato da Zaza - il gol del momentaneo 1-0.

Torino-Roma, Serie A 2019-2020: Alex Berenguer (Torino) realizza il gol del momentaneo 1-0 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Dall'81' Ola Aina: sv.

Simone ZAZA 6,5: generosissimo. Pressa qualsiasi ostacolo gli si pari di fronte e confeziona il preciso filtrante per Berenguer in occasione del vantaggio granata.

Mister Moreno LONGO 6: prova a contrastare come può una Roma straripante. Apprezzabile (e azzeccata) la scelta di dare una vetrina all'ottimo Singo. Nonostante la sconfitta, è da giudicare positivamente.

=== Roma ===

Pau LOPEZ 5: prestazione rivedibile. Grosse responsabilità sul destro incrociato di SIngo.

Gianluca MANCINI 6,5: buone marcature, talvolta aggressive, ma sempre in maniera ponderata.

Chris SMALLING 7,5: un colpo di testa imperioso, quello che infligge al Torino il gol dell'1-2. Là dietro, poi, fa valere tutta la sua esperienza.

Torino-Roma, Serie A 2019-2020: l'esultanza della Roma dopo l'1-2 firmato Chris Smalling (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Aleksandar KOLAROV 6,5: continue scorribande dalla difesa all'attacco, un palo clamoroso su calcio di punizione e tante geometrie utili. Un solo "meno": Singo che gli sfugge per il gol del 2-3. TRa i due, però, occorre ribadirlo, ci sono 15 primavere di differenza...

Bruno PERES 7: inarrestabile sulla sinistra. Cross e traversoni a tutto andare: giocatore assolutamente ritrovato.

Dal 72' Roger Ibañez 6: non corre alcun rischio dal suo presidio di retroguardia.

Bryan CRISTANTE 6,5: fosforo e intensità a metà campo.

Dal 72' Jordan Veretout 6,5: dal suo ingresso in campo, la Roma guadagna ulteriore equilibrio nella zona nevralgica.

Amadou DIAWARA 6,5: tanto, rimarchevole lavoro oscuro a metà campo e il rigore del tris.

Leonardo SPINAZZOLA 6: fermato sottoporta da Ujkani in un paio di circostanze nel corso del primo tempo. Esce un po' malconcio al 5' della ripresa.

Torino-Roma - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Dal 50' Davide Zappacosta 6,5: l'ex Chelsea ci mette subito grinta e tantissima corsa lungo l'out di competenza.

Carles PEREZ 6,5: tante idee apprezzabili per i compagni di reparto. Gli è mancato solo il gol.

Dal 72' Nicolò Zaniolo 6: spunti geniali alternati a interventi rivedibili, come quello falloso su Berenguer a metà campo.

Henrikh MKHITARYAN 7: spina nel fianco per i difensori granata. Immarcabile nella sua velocità scattante.

Dal 93' Diego Perotti: sv.

Edin DZEKO 8: realizza il gol dell'immediato pareggio da bomber di razza, è il leader incontrastato dell'attacco giallorosso e, al 92' segnerebbe anche la doppietta personale con un colpo da maestro. La rete, però, viene annullata per un fuorigioco millimetrico. Sembra assurdo, ma la parte del corpo oltre la linea dell'attaccante era... il fondoschiena.

Dzeko - Torino-Roma - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Mister Paulo FONSECA 7: ha, a disposizione, la squadra più in forma del momento in Serie A. Ottiene l'aritmetica del 5° posto ma chissà, vien da chiedersi, come sarebbe andata senza tutti quei punti persi a metà stagione e subito dopo la ripresa post lockdown...

Play Icon WATCH Fonseca: "Non esiste nessun caso Zaniolo, abbiamo parlato e risolto" 00:00:43

Serie A Le 5 verità che ci ha lasciato Roma-Inter: Dzeko-Lukaku, Conte aveva ragione. Mkhitaryan show 20/07/2020 A 08:44