Dopo il Chelsea, sconfitto dal Tottenham , anche il Liverpool, campione d’Inghilterra in carica, esce di scena agli ottavi di Carabao Cup. Come ai Blues martedì, anche ai Reds sono fatali i calci di rigori, dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari.

Klopp che deve rinunciare a Thiago Alcantara (positivo al Covid) fa riposare diversi titolare e presenta una formazione ricca di seconde linee guidata da due veterani come Salah e capitan Van Dijk. Anche Arteta si affida al turnover affidandosi in attacco all’inedito tridente composto da Saka, Nektiah e Pepé. Dopo un primo tempo senza troppi sussulti, la partita si scalda nella ripresa quando i Reds non sbloccano il risultato solo per un prodigioso intervento di Leno che neutralizza un tentativo a botta sicura di Van Dijk.Il portiere tedesco è attento anche su Gruijic mentre Adrian prima del fischio finale deve superarsi su un colpo di testa sottomisura di Holding.