Applausi per il Brentford, finale per il Tottenham. Mourinho si giocherà il titolo contro la vincente del derby di Manchester, in programma mercoledì sera: gli Spurs vincono 2-0 contro la sorpresa di questa edizione di Carabao Cup, il club di Championship capace di eliminare quattro squadre di Premier League sul proprio cammino fino alla semifinale. Il Tottenham è però troppo per i ragazzi di Frank, che comunque escono a testa altissima dalla tana degli Spurs: ottimo atteggiamento e gol del pareggio, sul punteggio di 1-0 dopo il vantaggio di Sissoko, annullato dalla Var per fuorigioco millimetrico di Toney. Episodio che è anche la sliding door del match: Son chiude il match, nel finale espulso Dasilva (con tanto di tagli vistosi sullo stinco di Hojbjerg dopo il duro intervento). Mourinho avrà la possibilità di vincere il primo titolo da tecnico del Tottenham e di regalare al club il primo trofeo dal 2008. Ma per farlo dovrà superare o il suo passato (lo United) o il rivale Guardiola (City): qualunque sarà l'avversario, il 25 aprile a Wembley sarà spettacolo.