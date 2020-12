Serata affatto banale in Carabao Cup per la prima tornata dei quarti di finale. Da una parte c'è il Manchester City di Guardiola che banchetta sul campo del derelitto Arsenal. I Citizens arrivano sul campo di una squadra in grande difficoltà come i Gunners e mettono subito il match in discesa, con Gabriel Jesus che la sblocca di testa al terzo minuto. I padroni di casa battono un colpo alla mezzora e trovano il pareggio con Lacazette. Ma nella ripresa c'è spazio solo per gli ospiti: l'uno-due Mahrez-Foden chiude il match e il sigillo di Laporte fissa il risultato sul 4-1. Dall'altra c'è spazio per una bella storia. Quella del Brentford, club che naviga ai piani alti dell'attuale Championship e che approda per la prima volta alle semifinali del torneo in 131 anni di storia. Merito del gol di Joshua Dasilva nel secondo tempo, tanto basta per stendere il più quotato Newcastle. Mercoledì gli altri due match: Stoke City-Tottenham e Everton-Manchester United.