Ci va il Chelsea di Thomas Tuchel in finale di Carabao Cup. La squadra del "laptop trainer", . La squadra del "laptop trainer", dopo il 2-0 del match d’andata a Stamford Bridge , passa anche al ritorno grazie ad un colpo di testa/schiena di Antonio Rudiger, bravo a sfruttare l’uscita a vuoto di Pierluigi Gollini su calcio d’angolo di Mount.

Per i blues è l’ennesima conferma in una stagione fin qui molto positiva, ma soprattutto una grande dimostrazione di forza e di tranquillità. Il Tottenham invece torna a casa con un pugno di mosche. Nonostante i tentativi di Kane (gol annullato per fuorigioco), e quelli di Lucas e Hojbjerg (che conquistano due rigori ma se li vedono annullare – giustamente – dal VAR), la squadra di Conte non riesce a bucare la porta di Kepa ed è costretta ad abbandonare la competizione ad un passo dalla finale.

Il Chelsea se la vedrà con una tra Liverpool e Arsenal nella suggestiva cornice di Wembley domenica 27 febbraio. I Blues avranno l’opportunità di mettere in bacheca la sesta Coppa di Lega inglese.

Antonio Rüdiger ha segnato il suo decimo gol per il Chelsea in tutte le competizioni (OPTA)

Tabellino

Tottenham-Chelsea 0-1 (0-1 primo tempo)

TOTTENHAM (3-5-2): Gollini; Emerson, Tanganga, Sanchez, Davies, Doherty (65’ Sessegnon); Lo Celso (71’ Gil), Winks (81’ Skipp), Hojbjerg; Kane, Moura. All. Conte

CHELSEA (3-4-3): Kepa; Rudiger, Sarr, Christensen (66’ Thiago Silva), Azpilicueta, Jorginho (82’ Loftus-Cheek), Kovacic (77’ Kante), Hudson-Odoi; Mount (66’ Ziyech), Lukaku, Werner (66’ Marcos Alonso). All. Tuchel

Arbitro: Andre Marriner

Gol: 18’ Rudiger

Ammonizioni: -

Note: recupero 3’, 8'

Il migliore

Antonio RUDIGER – Nonostante le voci di mercato che lo vogliono lontano da Londra, l’ex difensore della Roma segna il gol vittoria e porta a casa la solita prestazione impeccabile. Ormai è un certezza.

Il peggiore

Giovani LO CELSO – Molto in difficoltà. Mai in partita. Evanescente. Uno con la sua qualità deve fare nettamente di più.

