Va al Chelsea il primo atto delle semifinali di Carabao Cup: netto e strameritato il successo dei Blues, che dominano in lungo e in largo e infliggono una pesante lezione a Conte e i suoi. A senso unico la prima frazione di gioco: il Chelsea corre di più e meglio, prende subito in mano il palleggio e detta i ritmi di una sfida di cui gli Spurs sono spettatori privilegiati. Apre già al 5' Havertz, poi il Tottenham al 34' si fa gol da solo con Tanganga, che nel tentativo di liberare l'area colpisce in pieno Davies confezionando un'autorete degna delle peggiori partite amatoriali di provincia. Il trend del match non cambia nella ripresa, con Werner che da subentrato non sfrutta due chance nitide per centrare il terzo gol. I Blues con questo risultato sigillano un considerevole vantaggio in vista del ritorno, in programma mercoledì 12 gennaio. Maledizione Stamford Bridge senza fine per il Tottenham, che in questo stadio ha vinto solo una volta nelle ultime 35: con questa fate pure 36.

Il tabellino

Chelsea-Tottenham 2-0

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Azpilicueta (90' Vale), Rüdiger, Sarr; Marcos Alonso, Saul (73' Loftus-Cheek), Jorginho, Ziyech (79' Pulisic); Mount (73' Kovacic), Havertz (46' Werner); Lukaku. All.: Tuchel

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Tanganga, Sánchez, Davies; Emerson, Skipp (73' Winks), Hojbjerg, Doherty (46' Ndombele); Son (79' Lo Celso), Kane, Lucas Moura (80' Gil). All.: Conte

ARBITRO: C. Pawson

GOL: 5' Havertz, 34' Davies (og)

ASSIST: 5' Marcos Alonso

AMMONITI: 62' Sarr

ESPULSI:

NOTE: recupero 4'

La cronaca in 5 momenti

05 - GOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOLLLL DEL CHELSEEEEAAAAAA!!! HA SEGNATO HAVERTZ!!! Sciocchezza colossale di Tanganga che regala palla a Marcos Alonso. Bravissimo lo spagnolo a trovare in verticale Havertz, che calcia a tu per tu con Lloris: palla nel sacco, a nulla vale la deviazione di Sanchez!

34 - CLAMOROSOOOOOO!!! RADDOPPIA IL CHELSEA, AUTOGOL DI DAVIES!! Fantozziana autorete degli Spurs: punizione di Ziyech, Tanganga nel rinviare di testa prende in pieno Davies che spedisce nella sua porta!

41 - LUKAKUUUUU!!! CHELSEA VICINO AL TERZO GOL!! Havertz apre, Ziyech crossa in maniera sublime dalla trequarti, Lukaku sicuro colpisce di testa dopo essersi liberato dalla marcatura di Sanchez: Lloris fermo immobile, ma la sfera esce di centimetri!

66 - ANCORA WERNER, SALVA LLORIS!! MA COSA AVEVA FATTO ZIYECH!! Palla trascendentale del marocchino, che sventaglia con precisione chirurgica per il compagno mettendolo tutto solo davanti a Lloris: Werner prova il pallonetto, ma il portiere francese è attentissimo e fa sua la sfera!!

88 - PARATISSIMA DI KEPA CHE SALVA IL RISULTATO!!! Fantastico intervento del portiere spagnolo su Hojbjerg, che aveva ricevuto alla perfezione da Gil: si salvano i Blues!

Il momento social

MVP

Il migliore - ZIYECH: non c'era modo migliore per rispondere alla mancata convocazione in Coppa d'Africa. Ispiratissimo già in avvio, gioca una gara ricca sia di qualità che di sostanza: quando abbina la fantasia al sacrificio è un giocatore unico, speciale.

Il peggiore - TANGANGA: regala, di fatto, entrambi i gol con cui il Chelsea instrada il match. Oltre ai doni stile Babbo Natale, la sua gara è costellata di sciocchezze: non ne azzecca letteralmente una.

