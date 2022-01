Il Liverpool raggiunge il Chelsea in finale della League Cup, la coppa di Lega inglese. I Reds, dopo il pareggio per 0-0 dell'andata, espugnano l'Emirates Stadium per 2-0 e guadagnano così l'atto conclusivo della Carabao Cup.

Decisiva per la squadra di Jurgen Klopp la doppietta di Diogo Jota, che passa al 19' e al 79'. Nel finale i Gunners restano in dieci per l'espulsione di Thomas.

Ad

La finale tra Blues e Reds è prevista per il 27 febbraio a Wembley.

Calciomercato L'agente di Arthur dall'Arsenal, Moutinho alla Roma? IERI A 18:27

Kessié hurrà: viene anche premiato migliore in campo

Calciomercato Intrigo Vlahovic: l'Arsenal vuole chiudere, Juve sullo sfondo IERI A 16:37