Una finale di Carabao Cup incredibile quella giocata a Wembley tra Chelsea e Liverpool. Partita intensa già dai primi istanti. Il Chelsea sfiora il vantaggio con Pulisic chiuso da Kelleher, sostituto di Alisson. Il collega Mendy si supera alla mezz’ora togliendo un gol fatto a Mané. Prima dell’intervallo Mount spreca l’assistenza di Havertz, cestinando l’1-0. Nella ripresa Mount fallisce incredibilmente davanti al portiere centrando il palo interno, poco dopo è Salah a sbagliare in maniera inconsueta davanti a Mendy. Il gol lo troverebbe Matip in mischia, ma viene punito un blocco di Van Dijk dopo revisione Var. Ai supplementari un gol annullato per tempo: cancellate per fuorigioco le reti di Lukaku e Havertz. Si va ai rigori dove nessuno trema dagli undici metri. I giocatori di movimento non sbagliano e a decidere la contesa sono i portieri. Kelleher trova la rete, mentre Kepa calcia alle stelle. Curioso il fatto che Tuchel aveva sostituito al 120' il migliore in campo Mendy per mandare in campo proprio lo spagnolo.

Il Tabellino

CHELSEA-LIVERPOOL 0-0 (10-11 dcr)

CHELSEA (3-4-3): Mendy (119’Kepa); Chalobah, T. Silva, Rüdiger; Azpilicueta (57’James), Kanté, Kovacic (106’Jorginho), Alonso; Mount (74’Lukaku), Havertz, Pulisic (74’Werner).

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Matip (91’Konatè), Van Dijk, Robertson; Keita (80’Keita), Fabinho, Henderson (80’Elliott); Salah, Mané (80’Diogo Jota), Diaz.

Tuchel: "Lukaku è un nostro giocatore, siamo contenti di averlo"

La cronaca in 12 momenti chiave

6’- PULISIC! SPRECA IL VANTAGGIO! HAVERTZ allarga a destra per AZPILICUETA che serve di prima al centro PULISIC, l'americano da due passi si fa chiudere il tiro da KELLEHER.

30’- DOPPIA PARATA CLAMOROSA DI MENDY! Si oppone al tiro teso di KEITA, palla a disposizione di MANE che deve solo appoggiare in rete, ma trova una reazione da terra strepitosa di MENDY.

45’- MOUNT SI MANGIA IL VANTAGGIO! Assist di precisione di HAVERTZ a spalancare la porta davanti a MOUNT che gira in corsa non trovando la porta. Clamorosa palla gol.

49’- INCREDIBILE! MOUNT SBAGLIA ANCORA DAVANTI A KELLEHER! Palo interno per lui, aveva tutto il tempo per la conclusione.

64’- SALAH NON PUNISCE IL CHELSEA! MANE manda in porta SALAH che sceglie il tocco sotto davanti a MENDY, palla che sembra destinata sul fondo e comunque spazzata via dal rientro di THIAGO SILVA. Che errore.

67’- MATIP! GOLLL DEL LIVERPOOL! Punizione calciata da ALEXANDER ARNOLD, sul secondo palo MANE trova la sponda aerea per MATIP che da due passi mette dentro di testa.

69’- VAR! GOL ANNULLATO AL LIVERPOOL! Fischato un blocco di VAN DIJK in area!

91’- ALTRO MIRACOLO DI MENDY! Schiacciata perfetta di VAN DIJK, ma oggi il portiere del Chelsea è insuperabile.

95’- LUKAKU! Girata ravvicinata sul primo palo che stava per battere KELLEHER, bravo nel riflesso. Assist dalla sinistra di MARCOS ALONSO.

98’- LUKAKU! ALTRO GOL ANNULLATO DI SERATA! Pallone in profondità di JAMES e posizione (per millimetri) di fuorigioco per l'ex Inter.

110'- ENNESIMO GOL ANNULLATO! Questa volta era andato in rete HAVERTZ con sinistro incrociato sul secondo palo. Fuorigioco.

RIG - SBAGLIA KEPA!! RIGORE ALLE STELLE! VINCE IL LIVERPOOL 11-10

Il portiere Kelleher, autore del rigore vincente per il Liverpool Credit Foto Getty Images

Il Migliore

Edouard MENDY: sfodera delle parate quasi irreali, in particolare quella su Sadio Mané nel primo tempo. Il portiere del Chelsea viene sostituito prima dei rigori per inserire il "pararigori" Kepa che fallisce il suo tentativo.

