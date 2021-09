Il Manchester United saluta in anticipo la Coppa di Lega al termine di una serata storta in casa contro il West Ham. Gli ospiti scattano bene dai blocchi e passano in vantaggio dopo 9 minuti con Lanzini abile a sfruttare l'assist al bacio di Fredericks sulla destra. I Red Devils reagiscono ma dopo alcuni fuochi di Martial e Sancho si siedono con il passare dei minuti. Tante le conclusioni, poche quelle davvero pericolose. Gli Hammers sfiorano tre volte il colpo del ko nel finale, colpendo anche un palo con Yarmolenko. L'ingresso, probabilmente tardivo, di Bruno Fernandes non evita l'eliminazione a Solskjaer. Al quarto turno va la formazione di Moyes, messa ottimamente in campo e dotata di parecchia qualità in campo.

Il Tabellino

MANCHESTER UNITED-WEST HAM 0-1

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson, Dalot, Telles (72'Elanga), Lindelof, Bailly, Matic, Van de Beek, Lingard (72'Bruno Fernandes), Mata (62'Greenwood), Sancho, Martial

WEST HAM (5-3-2): Areola; Fredericks (17'Coufal), Diop, Dawson, Johnson, Masuaku (68'Vlasic); Kral, Noble; Yarmolenko, Lanzini (68'Fornals), Bowen

GOL: 9' Lanzini

ASSIST: Fredericks

La cronaca in 7 momenti chiave

9' - LANZINI!! Ecco il vantaggio del West Ham!! Azione spettacolare di FREDERICKS che arriva fino a fondo campo per servire un assist d'oro a LANZINI che all'altezza del dischetto mette in rete di piatto. 0-1 Hammers!

12' - Risponde lo United! Prima una protesta di Lingard per un presunto rigore, poi MATA colpisce la traversa al termine di un'azione di mischia.

15' - Partita bellissima ad Old Trafford! MARTIAL taglia l'area di rigore e davanti ad AREOLA prova il colpo di esterno che esce dallo specchio della parta. Grande occasione.

45' - Triangolo SANCHO-MARTIAL in area di rigore, conclude l'ex Dortmund, risponde AREOLA.

62' - Subito GREENWOOD! Palla in profondità di VAN DE BEEK per l'attaccante che davanti ad Areola non riesce ad angolare abbastanza. Grande parata del portiere.

86' - PALO CLAMOROSO DI YARMOLENKO! Salta Henderson e mette sul palo a porta praticamente vuota.

87' - NOBLE ERRORE INCREDIBILE! Tutto solo davanti al portiere spara in bocca ad Henderson. Due gol divorati dagli hammers.

