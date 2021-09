Manchester City-Wycombe, match valido per il terzo turno di Coppa di Lega, si è concluso col punteggio di 6-1 in favore dei Citizens. La truppa di Guardiola inaugura la sua marcia verso la finale con un netto successo sui Chairboys.

Eppure, il primo schioppo della contesa spetta alla compagine di League One: al 22’, dopo una carambola impazzita in area, Hanlan appoggia in rete e fa credere al miracolo. Un City ancora narcotizzato dai postumi della Premier e dal turnover concede troppo spazio e tempo agli uomini di Ainsworth, e impiega una mezz’ora per entrare in partita; Al 29’ è De Bruyne a far tirare un sospiro di sollievo a Guardiola e a pareggiare i conti con un destro piazzato. Da lì, il City ritrova la scioltezza necessaria a bucare la retroguardia ospite: al 43’ Mahrez insacca sull’assist puntuale del giovanissimo Wilson-Esbrand e al 45’ Foden scaglia una saetta che buca le mani del portiere Stockdale.

La ripresa si apre e si chiude sulla falsa riga della prima frazione: si aggregano alla festa anche Ferran Torres con un tap-in servito dal solito Foden e il giovane Cole Palmer all’89’ con un delizioso sinistro piazzato; in mezzo si ripete Riyad Mahrez, che si togllie la soddisfazione della doppietta.

Classifiche e risultati

Tabellino

MANCHESTER CITY-WYCOMBE 6-1

MANCHESTER CITY (4-3-3): Steffen; Egan-Riley, Burns, Mbete, Wilson-Esbrand (72’ Mcatee); Lavia, De Bruyne, Foden; Sterling, Torres (72’ Palmer), Mahrez. All. Guardiola.

WYCOMBE (4-1-3-2): Stockdale; Jacobson, Tafazolli, Stewart, McCarthy; Gape (75’ Scowen); Wheeler, Kaikai (68’ Horgan), Obita; Hanlan, Akinfenwa (65’ Vokes). All. Ainsworth.

Arbitro: Robert Jones.

Gol: 22’ Hanlan (W), 29’ De Bruyne (M), 43’, 82’ Mahrez (M), 45’ Foden (M), 70’ Ferran Torres (M), 89’ Palmer (M)

Assist: 2x Foden (M), Wilson-Esbrand (M), Sterling (M)

Ammoniti: Lavia (M)

La cronaca in 10 momenti chiave

22’ - GOL! VANTAGGIO DEL WYCOMBE CON HANLAN! Flipper in area di rigore sugli sviluppi di un corner, Hanlan si trova la palla tra i piedi a portiere battuto: tap-in facile per l'1-0!

29’ - GOL! DE BRUYNE PAREGGIA I CONTI, 1-1! Foden dribbla tre avversari a centrocampo e lancia De Bruyne verso l'area di rigore: piattone angolato che non lascia scampo a Stockdale.

32’ - STERLING, PALO PIENO! Fenomenale tiro a giro da fuori area. Il City ora non si guarda più indietro.

41’ - MAHREZ COLPISCE IL PALO! Secondo ferro per gli uomini di Guardiola. L'algerino fa tutto da solo: doppio passo, accentramento e tiro radente che viene risputato dalla porta.

43’ - GOL! MAHREZ RIBALTA IL RISULTATO, 2-1! Assist rasoterra di Wilson-Esbrand, che apparecchia per il tiro a botta sicura dell'algerino. Gol facile facile!

45’ - GOL! FODEN INFILA IL TRIS! 3-1 CITY! Primo gol stagionale per Foden, che prende palla dai 30 metri su corner e scarica una sassata che buca le mani di Stockdale!

68’ - STEFFEN DEVE FARE IL MIRACOLO SU OBITA! Abbassa ancora la guardia il City, e Obita si ritrova solo davanti al portiere. Steffen esce e protegge lo specchio.

70’ - GOL! FERRAN TORRES CALA IL POKER! Assist brillante di Foden, che mette al centro per il tap-in comodo dello spagnolo.

83’ - GOL! MAHREZ TROVA LA DOPPIETTA! 5-1! STerling penetra e scarica aggirando il portiere, l'algerino raccoglie il passaggio e insacca a porta vuota.

90’ - GOL! PALMER TROVA UN GOL CAPOLAVORO! 6-1! Contropiede lanciato verso l'area del Wycombe, poi sinistro piazzato nell'angolino. Primo gol con la prima squadra per questo classe 2002.

MVP

Phil FODEN: un gol e due assist, tanta corsa e qualità; ritorno in pompa magna dopo un Europeo scialbo.

Taki-Show, il Liverpool in scioltezza sul Norwich

Sul verde di Carrow Road, il Liverpool continua la sua campagna da imbattuto: un Norwich frastornato dalle cinque sconfitte consecutive in Premier subisce l'imbarcata anche questa sera. Protagonista della serata il 26enne giapponese Takumi Minamino, che diventa il primo giocatore del Liverpool ad aver segnato i suoi primi 6 gol lontano da Anfield Road. Il giapponese colpisce al 4' e all' 80' della gara. In mezzo, un rigore fallito dal Norwich e il colpo del ko di Origi al 50'.

L'Everton crolla in casa del QPR

Serata da dimenticare per i Toffees, che inciampano sul prato della regina: gli uomini di Benitez rimontano la doppietta del corsaro Austin con le firme di Digne e Townsend, portando il match alla lotteria dei rigori. L'errore dal dischetto di Thomas Davies inchioda l'Everton, che esce dalla Carabao Cup dopo un estenuante braccio di ferro dagli 11 metri. Finisce 8-7, QPR perfetto dal dischetto.

Il Leeds passa ai rigori, flop Watford

Sugli altri campi il Leeds sfiora il disastro contro il Fulham dopo dei tempi regolamentari chiusi a reti bianche: gli errori dal dischetto di Dallas e Forshaw non vengono sfruttati dai Cottagers, che si fanno inchiodare sul 6-5.

Il Watford saluta la competizione al terzo turno: gioisce lo Stoke City, vecchia gloria della Premier relegata ai bassifondi della Championship nelle ultime stagioni; Powell, Clucas e Simon regalano a mister O'Neil il successo esterno per 3-1.

Avanzano al quarto turno anche il Southampton (2-4 ai rigori sullo Sheffield), il Burnley (4-1 sul Rochdale), il Brentford (7-0 sull'Oldham), il Sunderland (2-0 sul Wigan) e il Preston (4-1 sul Cheltenham).

