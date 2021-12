Al termine di un match mozzafiato col Leicester, il Liverpool la spunta ai calci di rigore: Foxes in vantaggio per 3-1 ad Anfield. Poi i Reds segnano nel secondo tempo con Diogo Jota al 68' e Minamino al 95', in una partita che sembrava ampiamente compromessa dalle seconde linee nel primo tempo e dagli "orrori" difensivi di Williams e Gomez. Il giapponese sbaglierà ai rigori (che in Carabao Cup arrivano, in caso di parità, immediatamente dopo il 90' e senza tempi supplementari), ma l'rlandese Kelleher - secondo di Alisson - salverà Klopp parandone due. Decisiva, poi, la conclusione finale vincente dell'ex Wolverhampton già autore del momentaneo 2-3. Negli altri 2 match, Brentford-Chelsea 0-2 (con penalty di Jorginho) e Tottenham-West Ham 2-1.

Takumi Minamino Credit Foto Getty Images

Il tabellino

LIVERPOOL-LEICESTER CITY 3-3 (8-7 d.c.r.)

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Bradley (46' Diogo Jota), Gomez, Koumetio (46' Konaté), Tsimikas (80' Beck); Morton (46' Milner), Henderson (56' Keïta), Oxlade-Chamberlain; Williams, Firmino, Minamino. All.: Klopp.

Leicester City (4-2-3-1): Schmeichel; Ricardo Pereira (42' Albrighton), Ndidi, Söyüncü (60' Vestergaard), Thomas; Tielemans, Soumaré; Dewsburry-Hall (60' Bertrand), Maddison, Daka (55' Iheanacho); Vardy. All.: Rodgers.

Arbitro: Andrew Madley di Huddersfield.

Gol: 9' e 13' Vardy (LE), 18' Oxlade-Chamberlain (LI), 33' Maddison (LE), 68' Diogo Jota (LI), 90'+5 Minamino (LI).

Assist: Maddison (LE, 0-1), Daka (LE, 0-2), Firmino (LI, 1-2), Minamino (LI, 2-3), Milner (LI, 3-3).

Sequenza rigori: Tielemans (LE, gol), Milner (LI, gol), Maddison (LE, gol), Firmino (LI, gol), Albrighton (LE, gol), Oxlade-Chamberlain (LI, gol), Thoma (LE, parato), Keïta (LI, gol), Iheanacho (LE, gol), Minamino (LI, traversa), Bertrand (LE, parato), Diogo Jota (LI, gol).

Note - Recupero: 4+6. Ammoniti: Morton, Maddison, Bertrand.

Il momento social

Nel sorteggio del penultimo atto della competizione, l'Arsenal (5-1 al Sunderland martedì 21 dicembre) sfiderà il Tottenham di Antonio Conte all'Emirates Stadium. Quindi, Chelsea-Liverpool a Stamford Bridge.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

9' - GOL DEL LEICESTER CITY CON VARDY! SEMPRE LUI! Maddison manda al tiro il bomber delle Foxes, che incrocia un destro al fulmicotone sfondando i guantoni di Kelleher: 0-1, grandissimo gol!

Jamie Vardy Credit Foto Getty Images

13' - GOL DEL LEICESTER CITY CON VARDY! Altra ripartenza, questa volta giostrata sulla sinistra da Daka, palla al centro nei pressi dell'area piccola e deviazione vincente facile facile per Vardy: 0-2!

Jamie Vardy Credit Foto Getty Images

18' - GOL DEL LIVERPOOL CON OXLADE-CHAMBERLAIN! Sponda aerea in area di Williams su Firmino, abile a servire da terra Oxlade-Chamberlain il quale, dal limite e dalle retrovie, fulmina Schmeichel all'angolino: 1-2!

33' - GOL DEL LEICESTER CON MADDISON! Il numero 10 delle Foxes riceve da Dewsburry-Hall, vince un rimpallo con Oxlade-Chamberain e scarica un bolide imparabile sotto la traversa e dalla distanza: 1-3!

Leicester Credit Foto Getty Images

38' - PALO DI VARDY! Altro orrore difensivo di Gomez, palla rubata dal nove delle Foxes, che supera Kelleher in uscita: la palla, però, si stampa sul legno più lontano!

52' - DEWSBURRY-HALL! Sterzata su Milner da parte del numero 22 del Leicester, che apre il piatto destro e conclude basso all'angolino: Kelleher si allunga e salva il Liverpool dall'1-4!

57' - FIRMINO A TU PER TU CON SCHMEICHEL! Straordinario recupero difensivo di Söyüncü, che però si fa male nell'occasione...

68' - GOL DEL LIVERPOOL CON DIOGO JOTA! Sinistro imprendibile, su passaggio di prima di Minamino e partita riaperta: 2-3!

Diogo Jota del «Liverpool» Credit Foto Getty Images

71' - MISCHIA FURIBONDA IN AREA LEICESTER! Tre volte Tsimikas, poi Firmino non riescono a trovare il gol del 3 a 3!ù

90'+5 - GOL DEL LIVERPOOL CON MINAMINO! Palla dentro di Milner, salta a vuoto Ndidi e, in rasoiata il giapponese batte Schmeichel, che si infuria con la propria difesa!

Takumi Minamino Credit Foto Getty Images

RIGORI: Kelleher para le conclusioni di Thomas e Bertrand, "neutralizzando" la traversa scheggiata da Minamino. Il gol decisivo - nel primo botta e risposta a oltranza - è quello di Diogo Jota! Vince il Liverool!

Il migliore

Vardy. Doppietta e hat-trick sfiorato con un clamoroso palo. La sua grinta e la sua fame di gol sono cartteristiche ormai proverbiali.

Il peggiore

Ndidi. Getta nell'immondizia la vittoria delle Foxes entrando incredibilmente a vuoto sul cross di Milner per Minamino, che al 95' ne approfitta portando il match ai calci di rigore.

Gli altri match

Chelsea e Tottenham, vincono i due derby londinesi in programma. I Blues di Tuchel sbancano il Community Stadium, tana nuova di zecca del Bentford. Lo 0-0 resiste fino all'80': l'equilibrio lo rompe l'autorete di capitan Pontus Jansson: Kanté manda al cross sulla destra James, la cui traiettoria viene spinta in fondo al sacco dall'impropria scivolata dell'ex Torino. Cinque minuti più tardi, l'intervento in ritardo del portiere delle Bees Alvaro Fernandez su Pulisic, produce il rigore che Jorginho non fallsce. E' 0-2. A pochissimi chilometri di distanza, Conte regola 2-1 il West Ham col suo Tottenham. Succede tutto nel primo tempo, più precisamente nel giro di 5': al 29' Højbjerg chiude il triangolo in area con Bergwijn, che batte Aréola da posizione particolarmente favorevole. Al 32', quindi, gli Hammers pareggiano con Bowen, che dopo un paio di prodezze di Llore, lo buca con una splendida giocata all'altezza del dischetto e i danni di Dier sulla verticalizzazione Vlasic. Al 34', però, è Lucas Moura a chiudere i conti a rimorchio su irresistibile percussione del solito, scatenato Bergwijn,

