Havertz trova comunque il guizzo di testa, subito annullato da Ché Adams in avvio di ripresa dopo un errore di Kepa. Da quel momento i Saints fanno la loro onesta partita, mentre il Chelsea parte solo di rimessa. Kepa si riscatta, Forster fa buona guardia e l'1-1 porta tutti ai rigori. Ancora i portieri in grande spolvero, poi decide l'errore di Smallbone che spara in tribuna. Insomma, quando si va ai rigori, ecco che vince sempre il Chelsea come capitato anche contro il Tuchel, però, a parte la scaramanzia, spera che rientrino presto gli assenti. Di questo passo non arriveranno né i risultati né il bel gioco. Chelsea senza Lukaku, Werner e Pulisic e si vede, con Tuchel che rispolvera il 3-5-2, puntando tutto sul tandem Havertz-Ziyech. Dopo 20 minuti di buone fiammate, però, i blues si spengono e il Southampton prende campo. Al 45'trova comunque il guizzo di testa, subito annullato dain avvio di ripresa dopo un errore di Kepa. Da quel momento i Saints fanno la loro onesta partita, mentre il Chelsea parte solo di rimessa. Kepa si riscatta, Forster fa buona guardia e l'1-1 porta tutti ai rigori. Ancora i portieri in grande spolvero, poi decide l'errore diche spara in tribuna. Insomma, quando si va ai rigori, ecco che vince sempre il Chelsea come capitato anche contro il Villarreal in Supercoppa europea o nel turno precedente., però, a parte la scaramanzia, spera che rientrino presto gli assenti. Di questo passo non arriveranno né i risultati né il bel gioco.

Tabellino

Chelsea-Southampton 1-1 (1-0 primo tempo) - 5-4 dcr

Chelsea (3-5-2): Kepa Arrizabalaga; R.James, Chalobah, M.Sarr; Hudson-Odoi, Barkley (67' Chilwell), Kovacic, Saúl Ñíguez, Marcos Alonso; Ziyech (67' Mount), Havertz. All. Thomas Tuchel

Southampton (4-4-2): Forster; Valery, Lyanco, Salisu, Walker-Peters; I.Diallo (78' Romeu), S.Armstrong (78' Smallbone), Tella (66' Walcott), Djenepo (83' Livramento); C.Adams (66' S.Long), A.Armstrong. All. Ralph Hasenhüttl

Marcatori: 45' Havertz (C); 48' Che Adams (S)

Arbitro: Kevin Friend

Ammoniti: 23' I.Diallo, 80' Djenepo, 90+1 Forster

Espulsi: nessuno

La sequenza dei rigori

Tiratore Punteggio A.Armstrong - gol Chelsea-Southampton 0-1 Marcos Alonso - gol Chelsea-Southampton 1-1 Walcott - parato da Kepa Chelsea-Southampton 1-1 Mount - parato da Forster Chelsea-Southampton 1-1 S.Long - gol Chelsea-Southampton 1-2 Hudson-Odoi - gol Chelsea-Southampton 2-2 Smallbone - alto Chelsea-Southampton 2-2 Chilwell - gol Chelsea-Southampton 3-2 Romeu - gol Chelsea-Southampton 3-3 R.James - gol Chelsea-Southampton 4-3

La cronaca in 9 momenti

6' SAUL VICINO AL GOL - Gran colpo di testa dell'ex Atletico sugli sviluppi del corner, ma Forster si supera e manda in angolo.

17' OCCHIO A HAVERTZ - Palla sul tedesco che si accentra sul destro e ci prova dal limite, ma sfiora soltanto il palo alla sinistra di Forster.

Havertz esulta per il gol in Chelsea-Southampton - League Cup 2021/2022 Credit Foto Getty Images

45' GOL HAVERTZ - Marcos Alonso si spinge fino in fondo, ma Lyanco devia il suo cross in angolo. Dal corner svetta imperioso Havertz che di testa batte Forster e firma l'1-0.

48' PAREGGIO DEI SAINTS - Walker-Peters con un tiro-cross da destra, Kepa la devia solamente e in tap-in Ché Adams firma il gol dell'1-1.

Ché Adams batte Kepa drante Chelsea-Southampton - League Cup 2021/2022 Credit Foto Getty Images

49' CHELSEA VICINO AL PARI - Havertz si accentra sul sinistro a centro area, ma si supera Forster.

75' SAUL DA FUORI - Altro tentativo dell'ex Atlético, questa volta sinistro da fuori area con l'obiettivo di piazzarla sotto la traversa, ma Forster dice di no.

78' OCCHIO A SMALLBONE - L'irlandese entra in campo al posto di Armstrong e neanche un minuto dopo ha la sua prima occasione: colpo di testa sul servizio di Long, ma Kepa devia in angolo.

90+2 KEPA SALVA SU LYANCO - Colpo di testa dell'ex Toro che per poco non sfiora il 2-1, ma Kepa c'è e manda angolo.

90+3 ANCORA KEPA - Altro angolo da destra: questa volta colpo di testa di Salisu, ma risponde ancora presente Kepa.

La statistica chiave

3 su 3 - Il Chelsea passa ancora una volta ai rigori. È la terza volta stagionale che la squadra di Tuchel deve chiudere la partita con i “tiri di rigore”: era giù successo in Supercoppa europea contro il Villarreal e proprio in League Cup, al turno precedente, con l'Aston Villa. 3 vittorie su 3, e questa volta non c'è stato nemmeno bisogno di Jorginho.

Il migliore

Arrizabalaga KEPA - È stato proprio lui a 'rovinare' la partita, regalando il gol a Ché Adams in avvio di ripresa. Ma non possiamo non premiarlo per quanto fatto dopo. Grandi parate su Smallbone, Lyanco e Salisu, evitando l'1-2. Ai rigori para anche il tentativo di Walcott.

Il peggiore

Ross BARKLEY - Era un giocatore pieno di talento. Chissà che fino ha fatto.

