Salta il banco negli ottavi di finale di Carabao Cup: il City di Guardiola, vincitore di questa competizione negli ultimi quattro anni e imbattuto da 21 partite, viene eliminato da un coriaceo e mai domo West Ham. Negli ottavi di finale i padroni di casa battono i Citizens ai rigori, dopo che i tempi regolamentari si sono chiusi sullo 0-0.

Primo tempo non indimenticabile, con il City che fa la partita, ma il West Ham si difende con ordine. Nella ripresa gli ospiti cambiano marcia e fanno paura. Areola è fenomenale a salvare più volte su De Bruyne, Sterling e Stones di testa. Entrano anche Foden e Grealish, ma la difesa dei padroni di casa resiste contro l'armata di Guardiola. Al 90' si è 0-0 e si va quindi ai rigori. Come spesso accade, la lotteria dal dischetto premia la squadra più debole. I padroni di casa ringraziano l'errore di Foden ed eliminano e campioni in carica.

Ad

Moyes esulta e ne ha ben donde. Buona partita della squadra londinese, che si difende con ordine per tutto il match, anche se deve ringraziare i miracoli di Areola, soprattutto nella ripresa. Passo falso della banda di Guardiola che, nonostante la quasi totalità di titolari in campo, non riesce a infrangere il muro avversario. In fin dei conti comunque gli ospiti giocano un buon match, ma la palla non entra e ai rigori soccombono. La sconfitta, prima o poi, doveva arrivare.

Premier League Il City si diverte a Brighton: 4-1 con doppio Foden 23/10/2021 A 16:24

Tabellino

WEST HAM: Areola, Johnson, Dawson, Diop, Cresswell, Masuaku (dal 63' Fornals), Soucek, Noble, Lanzini (dall'83' Coufal), Vlasic (dal 63' Benrahma), Yarmolenko (dal 63' Bowen).

MANCHESTER CITY: Steffen, Walker (dal 46' Cancelo), Stones, Ake, Zinchenko (dall'83' Grealish), Fernandinho, Gundogan, De Bruyne, Mahrez (dal 46' Foden), Sterling, Palmer (dal 76' Gabriel Jesus).

GOL: Nessuno

RIGORI: Noble (W) GOL; Foden (M) OUT; Bowen (W) GOL; Cancelo (M) GOL; Dawson (W) GOL; Gabriel Jesus (M) GOL; Cresswell (W) GOL; Grealish (M) GOL; Benrahma (W) GOL;

AMMONITI: Nessuno

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Moss

La cronaca in 10 momenti

18' PRIMO TIRO IN PORTA DEL MATCH: Botta centrale di Noble da fuori area, respinta coi pugni dal portiere.

24' AREOLA SALVA COI PIEDI: Primo tiro in porta del City con Palmer che da buona posizione in area prova il sinistro, Areola salva coi piedi.

33' MAHREZ AL VOLO: Dalla fascia sinistra cross di Gundogan, al volo dall'altra corsia arriva Mahrez, fuori di molto.

43' AKE DI TESTA: Punizione dalla tre quarti. Palla in mezzo e il difensore spizza, la sfera va di poco a lato.

52' GUNDOGAN LA METTE LARGA: Bell'imbucata di Palmer per il tedesco, diagonale insidioso fuori di un nulla.

54' BOTTA DI MASUAKU: Legnata di sinistro dell'attaccante, respinta da Steffen. Sulla respinta arriva Yarmolenko che però non è lestissimo e la difesa blocca.

57' AREOLA SALVA SU DE BRUYNE: Il belga avanza centralmente e dal limite prova il tiro, deviata in corner dal portiere.

58' STONES DI TESTA: Zinchenko dalla fascia sinistra mette in mezzo, Stones stacca bene di testa e gira in porta, ancora Areola salva.

83' BOTTA DI ZINCHENKO: Tiro da lontano dell'ucraino, Areola mette ancora in corner.

90' FODEN FUORI DI UN NULLA: Il neo entrato prova il tiro rasoterra, fuori di un nulla a lato.

END: VINCE IL WEST HAM AI RIGORI! Decisivo l'errore di Foden al primo tentativo degli ospiti!

Il momento social

Il migliore

Alphonse AREOLA: Il West Ham vince, ma deve ringraziare il suo portiere per le diverse parate decisive nei tempi regolamentari.

Il peggiore

Tomáš SOUCEK: Purtroppo le occasioni migliori per i padroni di casa capitano sempre sui suoi piedi e lui le spreca tutte malamente.

Le altre partite di League Cup della serata

Preston-Liverpool 0-2

Takumi Minamino Credit Foto Getty Images

Tutto facile per la banda di Klopp che continua a non sbagliare un colpo. I Reds battono il Preston, squadra di Serie B inglese, con il risultato di 2-0. Dopo un primo tempo a reti bianche, gli ospiti passano nella ripresa grazie ai gol di Minamino e di Origi.

Stoke City-Brentford 1-2

Fatica più del previsto il Brentford contro uno Stoke City mai domo. Gli ospiti passano in vantaggio con due reti nel primo tempo, grazie a Canos e a Toney al 40'. Ma i padroni di casa non mollano e accorciano le distanze con Sawyers nella ripresa. Assalto finale alla ricerca del pareggio ma il gol non arriva. Passa quindi il Brentford.

Leicester City-Brighton 2-2 (4-2 DCR)

Brivido per il Leicester, che ai rigori passa il turno e accede ai quarti di finale. Padroni di casa in vantaggio dopo solo 6 minuti con Barnes. Finale di prima frazione pirotecnica: prima arriva il pareggio degli ospiti con Webster, poi subito Lookman nel recupero riporta avanti il Leicester. Secondo tempo con tanti cambi, il più importante è quello di Mwepu, che riporta il match in parità. Si va quindi ai rigori, dove però gli ospiti soccombono per colp degli errori di Maupay e di Mwepu.

Burnley-Tottenham 0-1

Basta la rete di Lucas Moura al 68' al Tottenham per regolare la pratica Burnley negli ottavi di finale. Ospiti che tengono in campo Kane per tutto l'incontro, mentre Son e Moura entrano nella ripresa. Proprio il brasiliano segna il gol vittoria nella ripresa.

Tomori: "Chelsea? Momenti difficili. Al Milan sto bene"

Premier League Ogbonna match-winner contro Rafa Benitez: West Ham 5° 17/10/2021 A 15:18