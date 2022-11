Carabao Cup per ragioni di sponsorizzazione, entra nel vivo. Prima della sosta per FA Cup, in questa fase apre le porte alle sette squadre più forti della Premier League, ossia le migliori 7 della passata stagione, che si sono qualificate per competizioni europee. Il livello, dunque, si alza, e potrebbero esserci sorprese, come già accaduto in passato. Ovviamente, la Carabao Cup non si disputerà durante i Mondiali e riprenderà quindi subito dopo con un programma molto denso tra fine dicembre e i giorni conclusivi di febbraio. La English Football League Cup, meglio conosciuta comeper ragioni di sponsorizzazione, entra nel vivo. Prima della sosta per i Mondiali 2022 in Qatar , infatti, i club inglesi si sfideranno nei match validi per il terzo turno (o sedicesimi di finale). La seconda coppa per importanza in Inghilterra, dopo la, in questa fase apre le porte alle sette squadre più forti della, ossia le migliori 7 della passata stagione, che si sono qualificate per competizioni europee. Il livello, dunque, si alza, e potrebbero esserci sorprese, come già accaduto in passato. Ovviamente, la Carabao Cup non si disputerà durante i Mondiali e riprenderà quindi subito dopo con un programma molto denso tra fine dicembre e i giorni conclusivi di febbraio. La squadra detentrice del titolo è il Liverpool , che vanta anche il maggior numero di successi (9, uno in più del Manchester City).

CARABAO CUP: COME FUNZIONA

I club di calcio in Inghilterra rispettano una struttura piramidale. Le prime quattro leghe (Premier League, Championship, League One e League Two) contengono 92 squadre professionistiche. Oltre ai campionati, queste partecipano anche alle coppe. Le due più famose sono la FA Cup e la Carabao Cup (o EFL Cup). La FA Cup coinvolge praticamente tutti mentre la Carabao Cup riguarda soltanto le 92 formazioni di cui sopra. La Carabao Cup è nata, ovviamente con un altro nome, a fine anni ’50 come torneo di consolazione per le eliminate dalla FA Cup e nel tempo ha assunto una certa importanza. Solitamente inizia in agosto e termina intorno al primo marzo, eccezion fatta per l’edizione 2020-21, nella quale si sono disputati i vari turni molto in anticipo e poi la finale si è giocata il 25 aprile.

La particolarità di questo torneo è che non esistono teste di serie e non c’è un tabellone. Fondamentalmente tutti i club si trovano nello stesso contenitore durante il sorteggio di ciascun turno (fino a semifinali comprese) e vengono accoppiati in modo casuale. La prima estratta gioca in casa, l’altra in trasferta. Le uniche distinzioni riguardano le modalità d’ingresso nella competizione. Non tutti i 92 club cominciano infatti dal primo turno, il quale è caratteristico perché le formazioni sono divise in nord e sud per ridurre le spese di viaggio per i tifosi. Le squadre di Premier League (compresa la 18^ e la 19^ della passata stagione), che non giocano in Europa, entrano nel secondo turno così come le due migliori classificate di Championship. Le migliori 7, che partecipano alla Champions League o all’Europa League oppure alla Conference League, si inseriscono invece dal terzo turno. Il cammino si conclude con la finale nello stadio di Wembley. A partire dall'edizione 2020-21, chi vince si qualifica ai playoff di Conference League, se non è già ammesso ad altre coppe europee.

CARABAO CUP: PERCHÉ SEGUIRLA

Nella sovrabbondanza di partite nel mondo del calcio odierno, la Carabao Cup è una competizione che spesso viene dimenticata. Anche perché i grandi club, in molti turni, schierano le loro riserve. I motivi per seguire la Carabao Cup però sono molteplici.

Al contrario dei top club, le squadre più piccole oltre a sperare di portare i loro tifosi a Wembley e regalare loro un momento unico, considerano questa coppa un’occasione per monetizzare, ad esempio con i biglietti per le partite contro formazioni di Premier League. Quindi si impegnano al massimo.

E’ un trofeo con una lunga storia: esiste dal 1960/61, quando a vincere fu l’Aston Villa. Per questo è giusto onorarlo.

Per chi si trova in Inghilterra, i biglietti sono più economici e quindi può essere la volta buona per entrare in stadi mitici. Oppure per vedere la propria squadra di campionato minore giocare su quei terreni o anche ospitare un top club.

L’atmosfera è sempre unica. Il regolamento della Carabao Cup infatti impone che la squadra di casa dia ai tifosi ospiti un numero di biglietti fino a tre volte maggiore rispetto agli standard del campionato. Ad esempio in una semifinale all’Old Trafford ci sono stati 9000 fan del Sunderland.

Infine, a volte dai sorteggi si ottengono derby tra acerrimi rivali che appartengono a divisioni diverse e quindi non si incontrano molto spesso. E’ stato il caso dell’East Lancashire derby tra Blackburn e Burnley nell’edizione 2017-18.

CARABAO CUP: ALBO D’ORO

1960-61 Aston Villa

1961-62 Norwich City

1962-63 Birmingham City

1963-64 Leicester City

1964-65 Chelsea

1965-66 West Bromwich

1966-67 QPR

1967-68 Leeds Utd

1968-69 Swindon Town

1969-70 Manchester City

1970-71 Tottenham

1971-72 Stoke City

1972-73 Tottenham

1973-74 Wolverhampton

1974-75 Aston Villa

1975-76 Manchester City

1976-77 Aston Villa

1977-78 Nottingham Forest

1978-79 Nottingham Forest

1979-80 Wolverhampton

1980-81 Liverpool

1981-82 Liverpool

1982-83 Liverpool

1983-84 Liverpool

1984-85 Norwich City

1985-86 Oxford Utd

1986-87 Arsenal

1987-88 Luton Town

1988-89 Nottingham Forest

1989-90 Nottingham Forest

1990-91 Sheffield Wednesday

1991-92 Manchester Utd

1992-93 Arsenal

1993-94 Aston Villa

1994-95 Liverpool

1995-96 Aston Villa

1996-97 Leicester City

1997-98 Chelsea

1998-99 Tottenham

1999-00 Leicester City

2000-01 Liverpool

2001-02 Blackburn

2002-03 Liverpool

2003-04 Middlesbrough

2004-05 Chelsea

2005-06 Manchester Utd

2006-07 Chelsea

2007-08 Tottenham

2008-09 Manchester Utd

2009-10 Manchester Utd

2010-11 Birmingham City

2011-12 Liverpool

2012-13 Swansea City

2013-14 Manchester City

2014-15 Chelsea

2015-16 Manchester City

2016-17 Manchester Utd

2017-18 Manchester City

2018-19 Manchester City

2019-20 Manchester City

2020-21 Manchester City

2021-22 Liverpool

CARABAO CUP: CALENDARIO 2022/23

Primo turno: 9-10 agosto 2022

Secondo turno: 23-24 agosto 2022

Terzo turno: 8-9 novembre 2022

Quarto turno: 20-21 dicembre 2022

Quarti di finale: 10-11 gennaio 2023

Semifinali: 25 gennaio e 1 febbraio 2023

Finale: 26 febbraio 2023

CARABAO CUP: LE MIGLIORI PARTITE SU DISCOVERY+

Quest’anno sarà possibile vedere alcuni match della Carabao Cup in diretta streaming su Discovery+ e in chiaro su Nove. In particolare, un incontro degli ottavi di finale, uno dei quarti, uno delle semifinali d’andata e uno per quelli di ritorno e per concludere la finale di Wembley. La competizione è disponibile anche su DAZN.

