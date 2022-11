Senza pietà nonostante l'assenza di Haaland (in panchina poiché non al meglio per l'infortunio al legamento della caviglia) e corazzata imbattibile in casa trovando la decima vittoria su dieci in stagione: bastano cinque minuti di imposizione al Manchester City per sconfiggere 2-0 il Chelsea ed eliminare i Blues nella sfida di lusso del terzo turno di Carabao Cup. In una serata dalle grandi sorprese in Inghilterra - da segnalare infatti le eccellenti esclusioni del Tottenham di Conte e dell'Arsenal capolista, come vedremo successivamente - la formazione di Guardiola convince in un match ad elevatissima intensità per quasi tutti e novanta i minuti.

Tabellino

MANCHESTER CITY-CHELSEA 2-0 (primo tempo: 0-0)

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ortega; Lewis, Ruben Dias, Laporte (80’ Aké), Gomez; Palmer, Rodri Hernandez (50’ Kalvin Phillips), Gundogan (50’ Bernardo Silva); Mahrez, Alvarez, Grealish. All. Pep Guardiola

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Chalobah (68’ Azpilicueta), Koulibaly, Cucurella; Loftus-Cheek, Kovacic, Zakaria (68’ Gallagher), Hall (76’ Havertz); Ziyech (68’ Sterling), Broja (68’ Mount), Pulisic. All. Graham Potter

ARBITRO: Simon Hooper

GOL: 53’ Mahrez (M), 58’ Alvarez (M)

ASSIST: -

AMMONITI: Koulibaly (C), Chalobah (C), Grealish (M), Azpilicueta (C)

ESPULSI: -

NOTE: recupero 1+4

La cronaca in momenti

9’ - ALVAREZ VICINO AL GOL! Conclusione dell'argentino a botta sicura, ma la difesa respinge proprio sulla linea

13’ - CI PROVA PULISIC! Destro dal limite dello statunitense, Ortega devia in angolo. Ritmi altissimi in questo avvio di gara

41’ - Che destro di Grealish! Ma Mendy dice di no col guanto, mettendo in corner.

44’ - CHELSEA VICINISSIMO AL GOL, MA CHE RIFLESSI ORTEGA! Ripartenza dei Blues, il classe 2004 Lewis Hall dribbla un difensore e si porta a pochi passi dallo specchio. Ma il portiere del City chiude la sbarra in spaccata!

53’ - 1-0 CITY! Punizione perfetta di Mahrez, che scavalca la barriera e lascia impietrito il portiere!

58’ - RADDOPPIA IL CITY, 2-0! Gran lancio di Palmer, controllo, dribbling e tiro esemplari di Mahrez. Sulla ribattuta ci arriva prima Alvarez, che insacca a porta vuota.

63' - CHELSEA AD UN PASSO DAL GOL! Numero incredibile di Ziyech che manda al bar Sergio Gomez e mette in mezzo per Hall, ma ancora una volta è un superlativo Ortega ad impedire la rete!

88' - MOUNT SFIORA IL PALO! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il centrocampista si gira e calcia nello stretto. Per poco non trova il gol che riapre la partita.

90' - AUTOGOL DEL CITY, MA È TUTTO FERMO PER FUORIGIOCO! Azione caotica nell'area dei Cityzens, dopo un palo e una respinta di Ortega, sul tiro di Pulisic c'è la deviazione di Aké che mette in rete nella propria porta. Sarebbe 1-2 Chelsea, ma viene annullato tutto subito perché l'assistente alza la bandierina. Si salva la formazione di Guardiola.

Gli altri risultati del terzo turno di Carabao Cup

