Leeds, tra i cartonati sulle tribune spunta il volto di Bin Laden

Sulle tribune di Elland Road, tra i cartonati che colmano la presenza del pubblico, è spuntata la sagoma di Osama Bin Laden. Il club, dopo essersi scusato per l'accaduto, ha provveduto a rimuoverla.

Da effetti virtuali a persone in collegamento video sui ledwall, finendo per i più comuni cartonati sui seggiolini. Abbiamo visto molti modi di riempire gli spalti da quando il calcio è ripartito dopo lo stop per il coronavirus. Il Leeds, come altri club, ha invitato i fan a mandare delle loro foto, o dei propri cari, per riempire le tribune di Elland Road. Tra di essi, però, non è passata inosservata la sagoma di Osama Bin Laden. È stato proprio “il vicino di sedia” a protestare sui social per essere finito di fianco al terrorista saudita.

Oltre che a pensarlo, lascia interdetti che questo “scherzo” ha avuto anche un costo. Il Leeds aveva dichiarato di aver realizzato 15.000 "Crowdies" per le restanti cinque partite casalinghe, ognuna delle quali al costo di 25 sterline. Il club inglese si è scusato per l’accaduto, impegnandosi a rimuovere il cartonato. La brutta figura, però, resta.

