Mercoledì 22 dicembre è arrivata l'ufficialità: il Tribunale di Catania ha decretato il fallimento del Calcio Catania Spa 1946 a causa di uno stato di insolvenza pari ad un importo complessivo di 56 milioni di euro tra debiti nei confronti dell'erario (53) e debiti sportivi (tre). In seguito alla dichiarazione di fallimento è stato autorizzato l'esercizio provvisorio della società che, almeno in termini teorici, dovrebbe permettere alla squadra di terminare regolarmente il campionato di Lega Pro dove al momento è alla 13ª posizione del girone C. Resta da capire, però, con quali giocatori, visto che tra poche settimane aprirà il mercato di gennaio che potrebbe smembrare la rosa attualmente allenata da Francesco Baldini.

Gli scenari

L'esercizio provvisorio del Catania rimane valido fino al 2 gennaio, ed è stato affidato a tre curatori fallimentari: i commercialisti Antonio Maria Enrico Giucastro e Daniela D'Arrigo (già componenti del collegio di Ctu nominato dal Tribunale fallimentare) e l'avvocato Giuseppe Basile. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sarà loro compito individuare le disponibilità economiche necessarie per portare a termine la stagione. Martedì il club si era presentato in udienza con una manifestazione di interesse da parte di un imprenditore romano, senza però specificare tempi e modi. Un piano di rientro ritenuto dal Tribunale insufficiente. Adesso la società ha 30 giorni per impugnare la sentenza di fallimento, con reclamo alla corte d'Appello.

Dal Papu Gomez a... Bruno Pizzul, una storia lunga 75 anni

Si chiudono così 75 anni di storia del Catania, una società che ha scritto pagine molto importanti nel calcio italiano del dopoguerra. Era il 24 settembre 1946, quando venne fondato il Calcio Catania Spa, che riprese l'attività della Società Sportiva Catania, nata nel 1929 ma poi sciolta in seguito alla Seconda Guerra Mondiale. Una storia fatta di 17 campionati di Serie A e 34 di Serie B, ma soprattutto di grandi personaggi che ancora oggi sono protagonisti nel mondo del calcio. Basti pensare ad alcuni allenatori che negli ultimi 20 anni si sono seduti sulla panchina dell'Elefante, simbolo del club che prende ispirazione dalla fontana in centro città: da Walter Zenga a Sinisa Mihajlovic, dal Cholo Simeone a Vincenzo Montella, passando anche per Marco Giampaolo e Rolando Maran. Grandi giocatori, soprattutto argentini, che hanno emozionato i tifosi negli anni della Serie A tra il 2006 e il 2014: su tutti il Papu Gomez, ma anche Maxi Lopez, Barrientos, Bergessio, Almiron, Pablo Ledesma, Andujar, Jorge Martinez, Juan Manuel Vargas. E come non dimenticare Peppe Mascara, Marco Biagianti e Ciccio Lodi. E anche un insospettabile Bruno Pizzul che prima di diventare uno dei telecronisti più amati in Italia, fu ingaggiato dal Catania nel 1958 da centromediano per poi appendere gli scarpini al chiodo all'Udinese a causa di un infortunio al ginocchio.

Diego Pablo Simeone Catania

Clamoroso al Cibali!

Alla squadra di Catania si deve anche l'espressione "Clamoroso al Cibali!", attribuita al radiocronista italiano Sandro Ciotti, in occasione della cronaca di Catania-Inter giocata allo stadio Cibali (che nel 2002 ha preso il nome dell'ex presidente rossazzurro Massimino) e valevole per l'ultima giornata del campionato di Serie A 1960-1961. In tale circostanza, contrariamente ai pronostici, la squadra siciliana vinse 2-0 contro i milanesi, consegnando di fatto lo Scudetto alla Juventus. Ciotti pronunciò la celebre frase a Tutto il calcio minuto per minuto rendendola eterna.

Il Triplete dell'Inter di Mourinho? Tutto nacque dal ko col Catania

