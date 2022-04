"La discussione è avviata e avrà un seguito, ma intanto siamo disponibili allo stage per Mancini a novembre al posto del Mondiale". Lo ha detto Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, al termine dell'Assemblea che ha coinvolto le venti società del nostro massimo campionato e in cui si sono discussi alcuni dei temi principali riguardanti il nostro calcio.

Queste le sue parole sugli altri argomenti: "Riforma del nostro calcio? La discussione è partita e sono emersi subito alcuni punti come la riforma del settore giovanile e sulle seconde squadre. Il problema però è dell'intero sistema calcio. Poi c'è la questione seconde squadre che è una priorità - ha proseguito Casini - ma al momento solo la Juventus si è mossa in tal senso. Qualunque società possa portare esperienza e qualche esempio concreto, verrà ascoltata con attenzione per migliorare la situazione. Se il calcio italiano vuole ripartire l'obiettivo deve essere comune e condiviso. Litigando non si può fare nulla".

"I giovani faticano a farsi vedere? Questo è un problema urgente ed è una priorità a cui va trovata una soluzione. Ogni proposta verrà considerata in modo adeguato, perché i giovani ci sono solo che non vengono utilizzati. Servono poi investimenti nei centri sportivi e sulla formazione per creare un percorso di crescita all'altezza, perché le altre leghe si sono mosse quando noi eravamo fermi. Per quanto riguarda gli stadi ne parliamo sempre e conosciamo lo stato degli impianti. Il problema è nazionale, non di una singola squadra ma se non lo capiamo non lo risolveremo mai".

